Dron narazil do výškové budovy, která je součástí moderního komplexu v západní části Moskvy, uvádí různé telegramové kanály. Podle kanálu Mash bezpilotní letoun prorazil stěny tří místností na 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Kanál Astra uvádí, že zasažená budova je od Kremlu vzdálená asi šest kilometrů.
V jeho blízkosti na Rudém náměstí se v pátek bude konat vojenská přehlídka při příležitosti 81. výročí vítězství někdejšího Sovětského svazu nad nacistickým Německem.
Letos ale poprvé za téměř dvě desetiletí a poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nebude na přehlídce vojenská technika. Ministerstvo obrany minulý týden bez dalšího vysvětlení oznámilo, že to je „v souvislosti se současnou operační situací“.
Rusko útočnou válku proti Ukrajině vede od února 2022. Kromě bojů na frontě nad ukrajinské území každodenně posílá stovky dronů, které často útočí na civilní infrastrukturu nebo energetické objekty. Umírají kvůli tomu lidé, další mají zranění a psychická traumata.
Ukrajinská armáda podniká odvetné údery, které podle ní směřují na ruskou vojenskou a ropnou infrastrukturu. I při nich někdy umírají civilisté, je jich ale podle dostupných údajů výrazně méně než na Ukrajině.