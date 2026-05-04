Dron zasáhl výškovou budovu nedaleko od Kremlu, pár dní před oslavami Dne vítězství

Dron v noci na pondělí narazil do výškové budovy v západní části Moskvy, informují ruské telegramové kanály. Podle nich bezpilotní letoun poškodil několik místností ve 36. patře a část fasády se měla zřítit na zaparkovaná auta. Incident se odehrál jen několik kilometrů od Kremlu v době, kdy se ruská metropole připravuje na páteční oslavy Dne vítězství.
Ze zasažené budovy v ulici Mosfilmovské visí trosky po útoku ukrajinského dronu v Moskvě (4. května 2026) | foto: AP

Dron narazil do výškové budovy, která je součástí moderního komplexu v západní části Moskvy, uvádí různé telegramové kanály. Podle kanálu Mash bezpilotní letoun prorazil stěny tří místností na 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Kanál Astra uvádí, že zasažená budova je od Kremlu vzdálená asi šest kilometrů.

V jeho blízkosti na Rudém náměstí se v pátek bude konat vojenská přehlídka při příležitosti 81. výročí vítězství někdejšího Sovětského svazu nad nacistickým Německem.

Letos ale poprvé za téměř dvě desetiletí a poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nebude na přehlídce vojenská technika. Ministerstvo obrany minulý týden bez dalšího vysvětlení oznámilo, že to je „v souvislosti se současnou operační situací“.

Rusko útočnou válku proti Ukrajině vede od února 2022. Kromě bojů na frontě nad ukrajinské území každodenně posílá stovky dronů, které často útočí na civilní infrastrukturu nebo energetické objekty. Umírají kvůli tomu lidé, další mají zranění a psychická traumata.

Ukrajinská armáda podniká odvetné údery, které podle ní směřují na ruskou vojenskou a ropnou infrastrukturu. I při nich někdy umírají civilisté, je jich ale podle dostupných údajů výrazně méně než na Ukrajině.

