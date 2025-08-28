Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Vzdušný útok zasáhl mimo jiné Ševčenkivskou, Solomjanskou, Dniprovskou a Darnyckou čtvrt hlavního města. Tkačenko na síti Telegram napsal, že v Darnycké čtvrti bylo zasaženo několik obytných domů a školka, v Dniprovské zase výškový obytný dům.
Požár zachvátil i desítky aut, celkově byly podle Tkačenka poškozeny stovky objektů. Další škody zjišťují záchranné týmy v terénu.
Mezi oběťmi je i 14letá dívka, mezi zraněnými řada dětí od sedmi do 17 let. V Chersonské oblasti za uplynulý den zahynuli čtyři lidé.
„Bohužel, je to typický styl ruských útoků. Kombinovaný útok z různých směrů. A systematicky cílený na obyčejné obytné domy,“ napsal Tkačenko.
Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stal terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, při nichž zemřely desítky lidí – jen za jediný den na konci července to bylo 31 obětí.
Podle ukrajinských činitelů to svědčí o tom, že ruský prezident Vladimir Putin nejeví zájem o příměří ani o mírovou dohodu, kterou se snaží prosadit americký prezident Donald Trump a o niž usiluje i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.