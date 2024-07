Zničili jsme Ukrajině pět stíhaček, hlásí Rusko. Kyjev upozornil na zesílené boje

Letoun Su-27 vznikl jako protiváha úspěšnému americkému typu F-15 Eagle. Kvůli potížím při vývoji však byl přijat do výzbroje až v polovině osmdesátých let, téměř deset let po svém americkém protějšku. Ukrajina dnes provozuje dvě základní verze, jednomístnou bojovou a dvoumístnou, původně cvičnou, kterou však Ukrajinci přestavují na čistě bojový stroj, vzdáleně podobný ruskému Su-30. | foto: Wikipedia Commons