Šla mezi krátery a těly. Seniorku zachránilo robotické vozítko, podle Ukrajinců unikát

Autor:
  10:55
Ukrajinští vojáci zachránili z těžce zasažené oblasti na východě země 77letou ženu pomocí bezpilotního robotického vozítka. Podle armády šlo o první případ, kdy tímto způsobem evakuovali civilního obyvatele.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vojáci z třetího armádního sboru ukrajinských ozbrojených sil uviděli starší ženu o berlích, když pomocí dronu prozkoumávali město Lyman v Doněcké oblasti. „Šla mezi krátery a těly svých sousedů bez naděje na přežití, dokud pro ni nepřijel náš robot,“ uvedl armádní sbor ve svém vyjádření.

VIDEO: Ukrajinci zasáhli Rusku dva tankery. Už je používat nebude, rýpl si Zelenskyj

Vojáci neváhali a nasadili bezpilotní pozemní vozítko, které bylo dle jejich slov poprvé použito k záchraně civilisty. Stroj byl provizorně upraven, na jeho konstrukci připevnili nápis: „Babičko, nastup!“

„Viděla jsem, jak se něco blíží. Nevěděla jsem, co to je,“ popsala seniorka jménem Antonina okamžik setkání se strojem.

Od ledna 2026 se ukrývala ve sklepě se svým synem a snachou ve vesnici Stavky v Doněcké oblasti, méně než dva kilometry od přední linie. Při útěku však byla mnohem pomalejší než její rodina, a proto zůstala sama.

Její snacha řekla, že rodina musela v polovině evakuace pokračovat bez Antoniny a doufala, že se starší žena vrátila bezpečně domů. „Když nám řekli, že je na cestě k nám, byli jsme tak šťastní,“ uvedla.

Protidronové sítě u ukrajinské Dužkivky (25. dubna 2026)
S ikonou na helmě. Ruský dělostřelec obsluhuje houfnici 2A36 Giacint-B
Slavutyč. Ukrajina si připomněl 40. výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl (26. dubna 2026)
Následky ruského vzdušného útoku na Dnipro (25. dubna 2026)
117 fotografií

Podle vojáka s přezdívkou „Psycho“, který se na záchranné akci podílel, vojáci běžně využívají bezpilotní robotická vozidla k evakuaci zraněných vojáků, záchrana civilisty takovým způsobem však byla premiérová. Zároveň upozornil, že podobné operace jsou velmi rizikové. „Ruská armáda tyto vozidla pravidelně ničí a neberou ohled na to, kdo je uvnitř,“ dodal.

Zachráněná žena po evakuaci uvedla, že si přeje jediné – aby válka, která trvá od února roku 2022, kdy Rusko Ukrajinu napadlo, co nejdříve skončila.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

4. května 2026  11:23

Polsko mohou po válce zaplavit pašované zbraně z Ukrajiny. Připravuje opatření

Reportér MF DNES pronikl mezi nelegální prodejce zbraní

Polsko se připravuje na to, že po skončení ruské invaze na Ukrajinu ho zaplaví zbraně pašované z této země. Odhaduje se, že polovina zbraní, s nimiž se nyní nelegálně obchoduje v Evropě, pochází ze...

4. května 2026  11:19

Osobní kouč dostal za „nahá sezení“ rok a půl vězení. S dovoláním neuspěl

Kouč Vratislav Hlásek je obžalován ze sexuálního nátlaku na osm klientek. Vinu...

Nejvyšší soud odmítl dovolání osobního kouče Vratislava Hláska, který se podle pravomocného verdiktu dopouštěl sexuálního nátlaku na klientky. Justice jej poslala na 1,5 roku do vězení a na deset let...

4. května 2026  11:15

Dron zasáhl výškovou budovu nedaleko od Kremlu, pár dní před oslavami Dne vítězství

Ze zasažené budovy v ulici Mosfilmovské visí trosky po útoku ukrajinského dronu...

Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky...

4. května 2026  8:16,  aktualizováno  11:14

GLOSA: Jinde by se možná poprali. Koho spojila soukromá oslava Jiřiny Bohdalové

Premium
Jiřina Bohdalová s dcerou Simonou Stašovou a moderátorem Liborem Boučkem na...

Malá slavnost celonárodního usmíření; tak by se dala nazvat soukromá oslava pětadevadesátin Jiřiny Bohdalové v pražské Hybernii. Protože za nazdobeným vchodem, kde kromě novinářů fotili i zvědaví...

4. května 2026  10:55

Šla mezi krátery a těly. Seniorku zachránilo robotické vozítko, podle Ukrajinců unikát

Příjezd do Slovjansku od Izjumu. Dnes pár kilometrů před Slovjanskem zasáhly...

Ukrajinští vojáci zachránili z těžce zasažené oblasti na východě země 77letou ženu pomocí bezpilotního robotického vozítka. Podle armády šlo o první případ, kdy tímto způsobem evakuovali civilního...

4. května 2026  10:55

Americký prodejce videoher touží koupit eBay. Ambiciózní pokus, soudí někteří

Pobočka GameStop na newyorském Manhattanu.

Americký prodejce videoher GameStop učinil návrh na koupi internetového prodejce eBay za zhruba 56 miliard dolarů (1,16 bilionu Kč). GameStop zaslal eBay nevyžádanou nabídku na odkup s cílem učinit z...

4. května 2026  10:55

Boeing smetl podvozkem dodávku a lampu. Pořezaný řidič skončil v nemocnici

Letadla společnosti United Airlines na mezinárodním letišti Newark Liberty v...

Sociálními sítěmi koluje video zachycující letadlo společnosti United Airlines, které v neděli odpoledne při přistávání na letišti Newark Liberty v americkém státě New Jersey zavadilo podvozkem o...

4. května 2026  10:45

Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink v...

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v Karlových Varech. V konkurenci reprezentantů dvaceti států světa, a to včetně exotických zemí, jako jsou...

4. května 2026  10:41

Pavel na Hradě přijal finského prezidenta. Proberou podporu Ukrajiny i Blízký východ

Prezident Petr Pavel přijal finského prezidenta Alexandera Stubba. (4. května...

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořit by spolu měli například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského...

4. května 2026  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty. Ministryně mluví o „lesu antén“ a špionáži

Předsedkyně rakouské liberální strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová (3....

Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty ve spojitosti s "lesem antén" na střechách budov ruského diplomatického zastoupení. Oznámila to v pondělí podle agentury Reuters rakouská vláda, která...

4. května 2026  10:27

EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky,...

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projednává vláda. EET se má týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají dostat podle plánu ministryně financí za Aleny Schillerové a...

4. května 2026  6:08,  aktualizováno  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.