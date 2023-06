Jsme připraveni spustit protiofenzivu, oznámil Zelenskyj. Čekal na víc zbraní

„Pevně věříme, že uspějeme,“ řekl Zelenskyj v sobotu během rozhovoru pro list Wall Street Journal v ukrajinském přístavním městě Oděsa.

„Nevím, jak dlouho to bude trvat. Upřímně řečeno, může to jít různě, ale my to zvládneme. Jsme připravení,“ oznámil a dodoal, že by si Ukrajina pro plánovanou akci přála více západních zbraní, ale „nemůže čekat měsíce“.

Během hodinové diskuse Zelenskyj také uvedl, že se obává, že by americké volby, které se v USA budou konat příští rok, mohly vést ke snížení podpory země. V souvislosti s tím vyzval Severoatlantickou alianci, aby Kyjevu nabídla jasnou cestu ke členství.

Vyzval také Čínu, aby se pokusila Rusko omezit, a uvedl, že Ukrajina naléhavě potřebuje více systémů protiraketové obrany Patriot americké výroby, která by více chránila obyvatele před bombardováním a vojáky na frontě.

Zelenskij mimo jiné uznal ruskou leteckou převahu na frontových liniích. Řekl, že nedostatek ochrany před ruskými nálety znamená, že během protiofenzívy může zemřít velký počet vojáků.

Agentura Reuters připomíná, že Ukrajina v posledním měsíci čekala další dodávky západních zbraní. Zelenskyj též čekal na pomoc v podobě obrněných vozidel.

Kyjev si slibuje, že protiofenzíva s cílem získat zpět území změní dynamiku už 15 měsíců trvající války. Ukrajina zároveň v posledních týdnech zvýšila počet útoků na ruské muniční sklady. K začátku ofenzivy též přispívá dlouhé období suchého počasí v některých částech Ukrajiny, uvádí Reuters.

Podle ukrajinské armády byla během soboty terčem ruských útoků obec Marjinka v Doněcké oblasti, kde obránci odrazili všech 14 ruských úderů.

Exploze v Chersonské oblasti zranila dvě děti

„Nepřítel nadále soustředí své hlavní úsilí na pokusy o úplné obsazení Luhanské a Doněcké oblasti. Za poslední den došlo k 29 bojovým střetům,“ uvádí na Facebooku Generální štáb ukrajinské armády. Též dodává, že během pátku zde Rusko provedlo 67 leteckých a 17 raketových úderů.

Za uplynulý den ruské síly ostřelovaly osm obcí v Sumské oblasti a vypálily více než 180 střel z různých typů zbraní, uvedla v pátek vojenská správa Sumské oblasti na svém oficiálním Telegramu.

Po útoku na vesnici Chotin při zásahu minometem zemřel jeden civilista. Došlo také k poškození budovy a elektrického vedení.

Podle serveru The Kyiv Independent ve vesnici Zahoryanivka v Chersonské oblasti explodoval neidentifikovatelný předmět, který zranil dvě děti. Na Telegramu o tom informoval gubernátor oblasti Oleksandr Prokudin. K výbuchu došlo na dětském hřišti, kde si dva chlapci ve věku třinácti a deseti let hráli.

Starší chlapec utrpěl poranění končetin, když ho zasáhnul šrapnel. Mladší byl zraněn v oblasti břicha. Záchranáři chlapce převezli do blízké nemocnice, starší podle Produkina podstoupil operaci.

Server připomíná, že od počátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo nejméně 483 dětí a 986 jich bylo zraněno. Čísla však ve válečných podmínkách nelze ověřit.