U Kyjeva míří na civilisty, říká Ukrajina. Zelenskyj čeká ostřelování Oděsy

O plánovaném ostřelování Oděsy na břehu Černého moře Zelenskyj v neděli mluvil v televizním projevu na stanici Ukrajina 24. „Rusové vždy přijížděli do Oděsy, vždycky tam cítili vřelost a upřímnost. A teď tam chtějí posílat rakety? To bude historický válečný zločin,“ uvedl.

Ruské jednotky aktuálně podle ukrajinských úřadů ve městě Buča ležícím na severozápad od Kyjeva ostřelují sídliště a blokují humanitární pomoc. Informuje o tom agentura Unian. V Irpini, která se nachází v sousedství Buči, podle zpravodaje Rádia Svoboda ruští vojáci stříleli po civilistech utíkajících z města.

Rada města Buči v prohlášení na Facebooku uvedla, že ruští vojáci střílí na civilisty, včetně dětí, nebo na automobily. „Dodávky humanitární pomoci nejsou možné: obec je v nepřátelském obležení,“ píše se v prohlášení.

Město žádá o pomoc, aby se podařilo zachránit jeho obyvatele. Už několik dnů nefungují dodávky elektřiny a tepla ani internetové připojení. Vedení Buči tvrdí, že ruští vojáci vykrádají sklady.

V Irpini podle ukrajinských úřadů zemřeli nejméně tři lidé, mezi nimi dvě děti, když ruští vojáci zahájili palbu na civilisty snažící se dostat se z města. Lidé se z tohoto předměstí Kyjeva snaží dostat do metropole. Odchod jim ovšem zkomplikovalo zničení mostu na hlavní silnici vedoucí do Kyjeva. Ukrajinská armáda ho vyhodila do povětří, aby zpomalila postup ruských jednotek v případě, že město padne do jejich rukou.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč podle příspěvku na twitterovém účtu běloruské nezávislé televize Nexta řekl, že ukrajinské úřady jednají o evakuaci obyvatel Buči a Hostomelu.

Evakuaci obyvatel se v neděli pokouší obnovit město Mariupol, opět má platit klid zbraní. Podobný plán byl i v sobotu, tehdy však bylo příměří porušováno.

Pokračují také diplomatické rozhovory o dalším směřování situace. Zelenskyj mluvil s izraelským premiérem Naftalim Bennettem, už potřetí během dvou dnů. Izrael se bude podle Bennetta i nadále snažit pomoci při řešení ukrajinské krize. Šance na úspěch ale nejsou velké, uvedl.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zase v neděli po telefonu řešil situaci na Ukrajině s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Řekl mu, že Turecko je připravené podpořit mírové vyřešení. Erdogan vyzval ke klidu zbraní, otevření humanitárních koridorů a podpisu mírové dohody.

S Putinem předtím mluvil i Bennett, který se dosud nepřipojil k mezinárodnímu odsouzení ruské invaze na Ukrajinu. Premiér zdůrazňuje silné vazby, jaké spojují Izrael s Moskvou i Kyjevem. Kvůli této blízkosti k oběma válčícím stranám se Izrael nabídl jako prostředník, což podpořili ukrajinští představitelé, připomněla AFP.

Policie zakročila proti protestům v Rusku

Napříč Ruskem se rozhořely protesty proti válce. Monitorující skupina OVD-Info uvedla, že v 29 městech, například ve Vladivostoku, Irkutsku nebo Jekatěrinburgu, policie zadržela nejméně 1 015 protestujících. Agentura Reuters uvádí, že údaje OVD-Info nelze ověřit.

Portál 66.ru napsal, že policisté v Jekatěrinburgu zakročili hned několik minut po začátku shromáždění, do policejních autobusů podle něj přinutili nastoupit desítky lidí. V Chabarovsku na Dálném východě podle videa zveřejněného na sociálních sítích jeden z demonstrantů křičel „Ne válce - že se nestydíte“, načež ho zadrželi dva policisté. Jejich kolegové prostřednictvím megafonů lidi upozorňovali, že jsou na nepovoleném shromáždění a vyzývali je, aby se rozešli.

Reuters uvádí, že ruské ministerstvo vnitra v sobotu upozornilo, že pořádkové síly zabrání jakémukoliv nepovolenému shromáždění a že jejich pořadatelé za to budou pohnáni k odpovědnosti.