Jak zastavit invazi Rusů? Obnovme bažiny, pomůžeme i klimatu, napadlo Evropany

  10:24
Některé evropské státy se inspirují Ukrajinou, která využila bažiny a mokřady, aby zastavila ruské tanky. Chtějí obnovit vodou prosycená území, aby sloužila jako přirozená obrana proti možné ruské invazi. Evropané též oceňují, že by močály pomohly v boji proti změnám klimatu.
Biebrzanský národní park na severovýchodě Polska

Biebrzanský národní park na severovýchodě Polska | foto: ČTK

Krajina na východě Polska
Ukrajinští vojáci zkoumají zničený ruský tank v kyjevské oblasti. (1. dubna...
Záchranné operace na cvičišti generála Silvestra Zukauska v Litvě, kde...
Hranice mezi Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí (6. října 2023)
Oleksandr Dmitrijev přišel na začátku ruské invaze na Ukrajinu za velitelem odpovědným za obranu Kyjeva s plánem, jakým způsobem zabránit Rusům v postupu k hlavnímu městu. Jeho ideou bylo vyhodit do vzduchu přehradu na řece Irpiň. Dmitrjev tak chtěl obnovit močály vysušené v sovětských dobách.

Idea se vyplatila. Ruské tanky uvázly v bahně. „V zásadě to zastavilo ruský útok ze severu,“ uvádí Dmitrijev.

Ukrajina nyní slouží jako vzor pro ostatní země, které hodlají využít přírodní bariéry k zastavení možné invaze a zároveň jako prostředek boje proti klimatické změně, uvádí portál Politico. Finsko a Polsko informovaly, že aktivně zkoumají obnovu močálů a bažin jakožto víceúčelového opatření.

„Je to situace, z níž mají prospěch všechny strany a která umožňuje dosáhnout mnoha cílů najednou,“ uvedla Tarja Haaranenová, generální ředitelka pro přírodu na finském ministerstvu životního prostředí.

Mosty připravené ke zničení, stromové překážky. Pobaltí staví obrannou linii

Využíváme vše, co máme k dispozici,“ prohlásil též estonský premiér Kristen Michal. „Pokud na hranicích existují přirozené překážky, jako jsou bažiny, močály nebo jezera, pak nám to pomáhá.“

Větší „zavodnění“ by bylo výhodné například v Suwalském koridoru spojujícím Polsko s Pobaltím. V oblasti se nicméně mnoho vodních prvků nachází už nyní. Západně se rozkládají Mazurská jezera, východněji Wigerský a Biebrzanský národní park. Ty byly vyhlášeny právě proto, aby chránily tamní mokřady.

Rozdíl mezi sliby a činy

Mokřady, zejména rašeliniště, jsou významné pohlcovače uhlíku. Odhaduje se, že ho celosvětově ukládají dvakrát více než všechny lesy dohromady. Jejich poškození nebo vysušení naopak vede k uvolňování tohoto skleníkového plynu zpět do atmosféry.

Krajina na východě Polska
Ukrajinští vojáci zkoumají zničený ruský tank v kyjevské oblasti. (1. dubna 2022)
Biebrzanský národní park na severovýchodě Polska
Záchranné operace na cvičišti generála Silvestra Zukauska v Litvě, kde probíhalo pátrání po čtyřech pohřešovaných amerických vojácích. (28. března 2025)
Portál Financial Times nicméně podotýká, že některé státy nejsou nápadem tak nadšené. Německo uvedlo, že využití močálů má svá pozitiva, ale i negativa a nevnímá ho jako prioritu.

Močály mohou být vhodnou překážkou pro nepřítele, představují ale nebezpečí i pro domácí vojska či jejich spojence. V březnu zahynuli čtyři američtí vojáci během výcvikové mise, když jejich obrněné vozidlo zapadlo v bažinách poblíž litevských hranic s Běloruskem.

Našli i čtvrtého. Litva má tělo posledního pohřešovaného amerického vojáka

A ačkoliv polský obranný projekt opevnění hranic Eastern Shield v hodnotě 10 miliard zlotých (2,3 miliardy eur) podle polského ministerstva obrany zajišťuje ochranu životního prostředí vytvářením rašelinišť a zalesňováním pohraničních oblastí, sliby zůstávají vzdálené realitě. Alespoň to tvrdí polský biolog Michał Żmihorski. „Říkají, že mají velký zájem, ale v terénu jsme nezaznamenali žádné aktivity.“

Přakážkou jsou mimo jiné zájmy farmářů. Ti mokřady vysoušejí, aby je změnily v užitečnou půdu.

Ukrajina ovšem slouží jako varovný příklad, co se stane, když nepřítel může vysušené mokřady využít. Rusové se díky tomu snadno dostali přes okolí Černobylu, podotýká portál Euromaidan. A Bělorusko od roku 2015 vybudovalo více než 100 kilometrů silnic přes rašeliniště Olmany-Perebrody, které se rozkládá na bělorusko-ukrajinské hranici. Tyto silnice může Bělorusko a Rusko využít k případné invazi. Kdyby ukrajinská strana měla stále neporušené bažiny, běloruské úsilí by bylo strategicky zbytečné, dodává portál.

