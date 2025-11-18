Úspěšně jsme použili střely ATACMS na cíle v Rusku, chlubí se Ukrajinci

„Ukrajinská armáda úspěšně použila taktické balistické střely ATACMS k přesnému útoku na vojenské cíle na území Ruska,“ oznámil generální štáb a dodal, že jde o „významný vývoj, který je dokladem toho, že Ukrajina je neochvějně odhodlaná bránit svoji suverenitu“.
Tvrzení znepřátelených stran v podmínkách ozbrojeného konfliktu nelze nezávisle ověřit. Ruskojazyčný telegramový kanál Astra připomíná, že ukrajinská armáda ATACMS k útoku na území Ruska poprvé použila loni 19. listopadu.
|
USA zřejmě zrušily Ukrajině omezení pro používání střel od spojenců. Trump mlží
Cílem byl tehdy sklad munice u města Karačev v Brjanské oblasti. Rusko v odvetě vypálilo proti ukrajinskému Dnipru jednu z nejnovějších raket středního doletu, označovanou jménem Orešnik.