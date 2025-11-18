Úspěšně jsme použili střely ATACMS na cíle v Rusku, chlubí se Ukrajinci

  18:17
Ukrajinská armáda úspěšně zaútočila střelami ATACMS proti vojenským cílům na území Ruska. V úterý to na Telegramu oznámil ukrajinský generální štáb. Střely ATACMS dodávají Ukrajině Spojené státy. Varianta těchto střel s nejdelším doletem dosáhne do vzdálenosti 300 kilometrů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Ukrajinská armáda úspěšně použila taktické balistické střely ATACMS k přesnému útoku na vojenské cíle na území Ruska,“ oznámil generální štáb a dodal, že jde o „významný vývoj, který je dokladem toho, že Ukrajina je neochvějně odhodlaná bránit svoji suverenitu“.

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)


Tvrzení znepřátelených stran v podmínkách ozbrojeného konfliktu nelze nezávisle ověřit. Ruskojazyčný telegramový kanál Astra připomíná, že ukrajinská armáda ATACMS k útoku na území Ruska poprvé použila loni 19. listopadu.

USA zřejmě zrušily Ukrajině omezení pro používání střel od spojenců. Trump mlží

Cílem byl tehdy sklad munice u města Karačev v Brjanské oblasti. Rusko v odvetě vypálilo proti ukrajinskému Dnipru jednu z nejnovějších raket středního doletu, označovanou jménem Orešnik.

