Putin chce příměří, mluvil k Rusům. Ale rozhodne se na frontě, míní experti

„Byl to naprosto klasický projev plný řečí typu, že Rusko je demokracie, svoboda a že za všechno může Západ,“ řekl iDNES.cz Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Vladimír Votápek přitakává. „Spojoval věci, které spolu nesouvisí. Putin se snaží vydávat se za ochránce tradičních hodnot proti zahnívajícímu Západu. Překvapilo mě, že o nás říká, že jsme satanisti. Dokládá to ale, že Putin včetně jeho propagandistů ztrácí čím dál více kontakt s realitou,“ okomentoval průběh Putinova vystoupení analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul České republiky v Ruské federaci.

Ten si také všiml Putinovy nervozity při podpisu dokumentů. „Při bližším pohledu na záběry jsem měl dojem, že podepisoval dokumenty o připojení regionů propisovací tužkou. Přesto ji ale namáčel do stojanu s inkoustem. To mi přišlo jako velký projev nervozity. Svůj vnitřní stav ale jinak nedával najevo. Je to agent KGB, je velmi vyškolený k tomu, aby na sobě nenechal nervozitu znát,“ doplnil Votápek.

Experti se shodli, že svým projevem ruský prezident míří zejména na občany země. „Primárně mluví dovnitř. Když se podíváte na výsledky, tak víte, že to není možné. Demokratické referendum takhle dopadnout nemůže,“ komentoval Svoboda hlasování v ukrajinských oblastech o připojení k Rusku, která označil za nedůvěryhodná.

I z důvodu Putinem zvolené rétoriky a cílení na ruského občana v průběhu projevu podle Votápka není v Rusku možné čekat projevy nesouhlasu. Situaci v zemi přirovnal ke komunistickému režimu v Československu.

„Všichni budou šťastní, že se čtyři regiony staly součástí Ruské federace. Předpokládám, že Rusové nebudou tyto kroky odsuzovat a na veřejnosti s nimi budou dokonce souhlasit. Je to ale obdobné jako v českých ulicích v 70. a 80. letech minulého století. Všichni souhlasili s politikou KSČ, ale v okamžiku, kdy se něco stalo, tak vyšli do ulic a komunistickou vládu smetli. Něco podobného čeká Putina. Je otázkou, co bude spouštěcím mechanismem,“ řekl Votápek.

Podle něho je Putin v odlišné situaci, než ve které se nacházel v roce 2014 při připojení Krymského poloostrova. „Tehdy na tom byl Putin lépe, velký oslavný večírek mohl spustit přímo na Krymu. Dnes se ale neodváží se tak blízko Ukrajině přiblížit,“ poznamenal.

Mezinárodně neuznaná území Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika spolu s anektovanou Chersonskou a Záporožskou oblastí dohromady představují zhruba 15 procent rozlohy Ukrajiny. Kyjev a Západ anexi odmítají, podle experta je to však z pohledu Putina jediná cesta k nastavení míru.

Snaha o příměří a přehození zodpovědnosti

„To je směr, který by si Putin přál, protože jeho armáda prohrává. On by rád pod jakoukoliv záminkou dosáhl příměří. A je jedno, jestli mu k tomu budou sloužit útoky na Nord Stream 1, útoky na jaderné elektrárny, nebo jestli vymyslí ještě něco dalšího,“ řekl Votápek.

Svoboda nebere Putinovu nabídku k vyjednávání s Kyjevem vážně. „Ruská delegace už na začátku přišla s tím, že nebude jednat. Ukrajinská strana musí splnit ruská ultimáta – postoupit celou Luhanskou a Doněckou oblast, zbavit se vlastní vlády,“ připomněl požadavky Ruska.

„Rusové si nárokují celou Záporožskou oblast, v praxi tak Ukrajincům říkají, aby jim vydali oblastní centrum Záporoží, které kontroluje Ukrajina. Putin bude tvrdit, že Ukrajina nechtěla jednat, protože nechtěla vydat toto území. Je to snaha přehodit zodpovědnost za válku na ukrajinskou stranu,“ míní Svoboda, podle kterého bude rozhodovat to, co se děje na frontě. „Pokud Rusové na frontě prohrají, tak má Putin problém,“ dodává.

Podle Votápka ale ruský prezident myslí svou nabídku vážně, protože chce pod jakoukoliv záminkou dosáhnout ukončení bojů. Pokud Ukrajina na jednání nepřistoupí, bude Ruskem považovaná za agresora.

„V jeho hlavě a v hlavách jeho propagandistů to vypadá jako obstojná teze. Lidé na těchto územích se rozhodli být v Rusku, na základě referenda se stali ruskými občany. Ti, kdo se do této doby bránili, jsou nyní v pozici agresorů. Ukrajinská armáda, která drží část Záporožské oblasti včetně hlavního města a doposud ji bránila před ruskými útoky, se nyní v choré mysli Rusů stává útočnou silou, protože se nachází na území Ruské federace,“ řekl Votápek.

„Z právního hlediska je to samozřejmě nesmysl, nikdo s tím nebude souhlasit,“ dodal s tím, že doufá ve včasnou a neoblomnou reakci Západu. Ten by podle něho měl důrazně varovat Rusko před použitím zbraní hromadného ničení nebo před útoky na kritickou infrastrukturu uloženou v mořích.

Doufá také, že Ukrajinci budou pokračovat ve své ofenzivě a „pohádku o připojených regionech k Rusku promění v komedii“ tím, že vojensky obsadí co největší část zmíněných oblastí. „Na to se docela těším a doufám, že jim bude Západ pomáhat,“ uzavřel Votápek.

Teď Ukrajinci ještě musí porazit mobilizované

Podle někdejšího konzula má ruská armáda problém a ruský prezident se snaží získat čas mimo jiné i hojně diskutovaným vyhlášením mobilizace.

„Rusové jdou od porážky k porážce, navíc většině ruských kontrakčníků, vojáků, kteří byli ve válce na smlouvu, po půl roce války končil jejich závazek. Podle ruských zákonů měli legálně možnost odejít z armády. Vyhlášením mobilizace tomu Putin zabránil a zastabilizoval personální situaci,“ vysvětluje Votápek, podle kterého hrozilo, že Putin z tohoto důvodu přijde o desetitisíce mužů.

Ukrajinci podle něj budou čelit velkému problému, protože na frontu přijde až jeden milion Rusů. Podpořit by je proto měla i Česká republika, a to dodávkami zbraní.

„I když jsou ruští vojáci špatně vyzbrojení a špatně vycvičení, tak to bude stát spoustu krve i na ukrajinské straně. Jak řekl šéf ukrajinského generálního štábu – nejprve porazili profesionální armádu, teď budou muset porazit i tu amatérskou,“ odkázal Votápek na vyjádření čelního ukrajinského představitele.