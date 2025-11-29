Rusko se snaží dobýt logistické centrum v Doněcké oblasti už déle než rok. Podle map bojiště zveřejněných Institutem pro studium války (ISW) v posledních týdnech zintenzivnilo útoky a přiblížilo se k předměstí Pokrovsku v pohybu připomínajícím kleště.
Ačkoli bitva pokračuje, série virálních příspěvků na sociálních sítích vypráví jiný příběh: v listopadu se na nich šířily desítky videí generovaných umělou inteligencí, na nichž ukrajinští vojáci odevzdávají zbraně nebo pláčou na cestě na frontu. Zaznamenaly miliony zhlédnutí.
Podvržená videa jsou součástí „širšího narativu, který sledujeme od začátku invaze,“ řekl analytik Institutu pro strategický dialog Pablo Maristany de las Casas. „Vždy se najde událost, na které lze vystavět nepravdivé informace,“ dodala Carole Grimaudová z francouzské Univerzity Aix-Marseille. Tato videa využívají nejistotu k zasévání pochybností ve veřejném mínění, řekla výzkumnice.
Některá videa, jako níže umístěné, ukazují vojáky v ukrajinských uniformách, jak pláčou a prosí, aby nebyli posláni na frontu. Některá z nich zřejmě používají tváře Rusů publikujících online videa, píše agentura AFP.
Na záběrech je například i exilový ruský youtuber Alexej Gubanov, který se na jednom z podvržených videí podobá plačícímu ukrajinskému vojákovi. „Samozřejmě to nejsem já,“ řekl ve videu na platformě YouTube. „Bohužel tomu mnoho lidí věří... a to hraje do karet ruské propagandě,“ dodal.
Na dalším videu zase ukrajinský voják, jenž tvrdí, že opouští Pokrovsk, bez potíží chodí, ačkoliv má nohu v sádře. Nosítka na záběrech vypadají, že levitují, a v pozadí se objevují a mizí nohy bez zbytku těl. Tyto vizuální nesrovnalosti jsou typické pro obsah vytvořený generativní umělou inteligencí, ale jdou čím dál obtížněji odhalit pouhým okem.
Podle Evropského střediska pro sledování digitálních médií (EDMO), což je z unijních peněz financovaná síť organizací zabývajících se ověřováním faktů, se umělá inteligence stává stále častějším tématem v článcích, které komunita EDMO zveřejňuje. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 spolupracovníci střediska zveřejnili v souvislosti s touto válkou přes dva tisíce textů věnujících se tématu.
Válka na Ukrajině
Podle Iana Garnera, odborníka na ruskou propagandu z Institutu Pileckého, jsou dezinformace starou taktikou, ale nová je technologie. Zmíněná videa fungují tak, že „podkopávají morálku Ukrajinců tím, že jim říkají: ‚Podívejte, tohle je někdo jako vy, mohl by to být váš bratr, otec‘,“ uvedl Garner. Zároveň podle něj posilují morálku Rusů.
Sociální síť TikTok sdělila agentuře AFP, že účty, které podle všeho stojí za těmito videi, byly smazány. Nestalo se tak ale dříve, než jedno z nich získalo přes 300 tisíc "lajků“ a několik milionů zhlédnutí. Firma OpenAI řekla agentuře bez dalších podrobností, že provedla vyšetřování. Šíření těchto videí to však nezabránilo.
AFP je objevila mimo jiné na Telegramu, Facebooku a síti X v příspěvcích v řečtině, rumunštině, bulharštině, češtině, polštině a francouzštině. Našla je také na webu ruského týdeníku a v srbském bulvárním deníku. Dopad falešného videa je těžké změřit, ale „když se opakuje, je možné, že změní vnímání lidí,“ řekla Grimaudová.
K propagaci prokremelských názorů se také používají chatboty s umělou inteligencí (programy simulující lidskou konverzaci). Studie Institutu pro strategický dialog zveřejněná v říjnu ukázala, že u testovaných chatbotů téměř pětina odpovědí citovala zdroje připisované ruskému státu. Ačkoliv některé společnosti projevily ochotu bojovat proti zneužívání svých nástrojů, rozsah a dopad informační války předčí reakce společností, uvedl Maristany de las Casas.