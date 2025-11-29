„Plačící“ Ukrajinci na frontě. Proruské účty vedou válku pomocí falešných videí

Autor: ,
  10:06
Boj o kontrolu nad Pokrovskem na východě Ukrajiny stále zuří, ale v proruských kruzích na sociálních sítích už zvítězila Moskva: virální videa generovaná umělou inteligencí (AI) zobrazují ukrajinskou armádu na ústupu, a to včetně podvržených záběrů zobrazujících plačící vojáky.
Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)

Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025) | foto: StringerReuters

Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)
Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)
Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)
Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)
33 fotografií

Rusko se snaží dobýt logistické centrum v Doněcké oblasti už déle než rok. Podle map bojiště zveřejněných Institutem pro studium války (ISW) v posledních týdnech zintenzivnilo útoky a přiblížilo se k předměstí Pokrovsku v pohybu připomínajícím kleště.

Ačkoli bitva pokračuje, série virálních příspěvků na sociálních sítích vypráví jiný příběh: v listopadu se na nich šířily desítky videí generovaných umělou inteligencí, na nichž ukrajinští vojáci odevzdávají zbraně nebo pláčou na cestě na frontu. Zaznamenaly miliony zhlédnutí.

Šílený Maxim. Rusové vypustili přízračné video svého příjezdu do Pokrovska

Podvržená videa jsou součástí „širšího narativu, který sledujeme od začátku invaze,“ řekl analytik Institutu pro strategický dialog Pablo Maristany de las Casas. „Vždy se najde událost, na které lze vystavět nepravdivé informace,“ dodala Carole Grimaudová z francouzské Univerzity Aix-Marseille. Tato videa využívají nejistotu k zasévání pochybností ve veřejném mínění, řekla výzkumnice.

Některá videa, jako níže umístěné, ukazují vojáky v ukrajinských uniformách, jak pláčou a prosí, aby nebyli posláni na frontu. Některá z nich zřejmě používají tváře Rusů publikujících online videa, píše agentura AFP.

Na záběrech je například i exilový ruský youtuber Alexej Gubanov, který se na jednom z podvržených videí podobá plačícímu ukrajinskému vojákovi. „Samozřejmě to nejsem já,“ řekl ve videu na platformě YouTube. „Bohužel tomu mnoho lidí věří... a to hraje do karet ruské propagandě,“ dodal.

Na dalším videu zase ukrajinský voják, jenž tvrdí, že opouští Pokrovsk, bez potíží chodí, ačkoliv má nohu v sádře. Nosítka na záběrech vypadají, že levitují, a v pozadí se objevují a mizí nohy bez zbytku těl. Tyto vizuální nesrovnalosti jsou typické pro obsah vytvořený generativní umělou inteligencí, ale jdou čím dál obtížněji odhalit pouhým okem.

Podle Evropského střediska pro sledování digitálních médií (EDMO), což je z unijních peněz financovaná síť organizací zabývajících se ověřováním faktů, se umělá inteligence stává stále častějším tématem v článcích, které komunita EDMO zveřejňuje. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 spolupracovníci střediska zveřejnili v souvislosti s touto válkou přes dva tisíce textů věnujících se tématu.

Válka na Ukrajině

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

Podle Iana Garnera, odborníka na ruskou propagandu z Institutu Pileckého, jsou dezinformace starou taktikou, ale nová je technologie. Zmíněná videa fungují tak, že „podkopávají morálku Ukrajinců tím, že jim říkají: ‚Podívejte, tohle je někdo jako vy, mohl by to být váš bratr, otec‘,“ uvedl Garner. Zároveň podle něj posilují morálku Rusů.

Sociální síť TikTok sdělila agentuře AFP, že účty, které podle všeho stojí za těmito videi, byly smazány. Nestalo se tak ale dříve, než jedno z nich získalo přes 300 tisíc "lajků“ a několik milionů zhlédnutí. Firma OpenAI řekla agentuře bez dalších podrobností, že provedla vyšetřování. Šíření těchto videí to však nezabránilo.

Slovák z Ruska, trumpovci z Indie. Musk strhl škrabošku účtům ovlivňujícím davy

AFP je objevila mimo jiné na Telegramu, Facebooku a síti X v příspěvcích v řečtině, rumunštině, bulharštině, češtině, polštině a francouzštině. Našla je také na webu ruského týdeníku a v srbském bulvárním deníku. Dopad falešného videa je těžké změřit, ale „když se opakuje, je možné, že změní vnímání lidí,“ řekla Grimaudová.

K propagaci prokremelských názorů se také používají chatboty s umělou inteligencí (programy simulující lidskou konverzaci). Studie Institutu pro strategický dialog zveřejněná v říjnu ukázala, že u testovaných chatbotů téměř pětina odpovědí citovala zdroje připisované ruskému státu. Ačkoliv některé společnosti projevily ochotu bojovat proti zneužívání svých nástrojů, rozsah a dopad informační války předčí reakce společností, uvedl Maristany de las Casas.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost

Móda z předávání cen Český slavík 2025

Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....

„Plačící“ Ukrajinci na frontě. Proruské účty vedou válku pomocí falešných videí

Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)

Boj o kontrolu nad Pokrovskem na východě Ukrajiny stále zuří, ale v proruských kruzích na sociálních sítích už zvítězila Moskva: virální videa generovaná umělou inteligencí (AI) zobrazují ukrajinskou...

29. listopadu 2025  10:06

Decroix žaluje soudce a navrhuje mu snížit plat. Měl nahlížet do cizích spisů

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na tiskové konferenci k případu tzv....

Končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS podala kárnou žalobu na soudce vyškovského okresního soudu Pavla Vrchu. Za neoprávněné nahlížení do spisů jiných soudních oddělení pro něj navrhuje...

29. listopadu 2025  10:06

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště po celé Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii. Aerolinky se snaží urychleně odstranit problém se softwarem, jak jim v pátek nařídil výrobce, evropské konsorcium...

29. listopadu 2025  9:42

Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Snímky ukazují devastaci země

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním...

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním na mluvčího vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 145 obětí. Povodně zasáhly zejména jih této asijské země....

29. listopadu 2025  9:06

Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička

ilustrační snímek

Za poslední desetiletí zažilo online nakupování v Česku velký boom. Zatímco v roce 2015 tu podle Eurostatu nakupovalo přes internet jen 52 procent obyvatel ve věku 16–75 let, loni to bylo už 78...

29. listopadu 2025

Ruský útok na Kyjev zabil dva lidi. Ukrajinci zasáhli rafinerii v Krasnodaru

Sledujeme online
Ukrajinské hlavní město Kyjev v noci čelilo útoku ruských střel a dronů, který...

Ukrajinské hlavní město Kyjev v noci čelilo útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně dva lidi a 13 lidí včetně dítěte zranil. Uvedl to šéf místní vojenské správy Tymur Tkačenko, podle něhož...

29. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:44

TELEVIZIONÁŘ: Za války USA a SSSR letěl Jan Tříska na Druhou vesmírnou odyseu

Z filmu 2010: Druhá vesmírná odysea

Jedni nade vše zbožňují Kubrickův film 2001: Vesmírná odysea, který změnil dějiny kinematografie, druzí si raději vyberou volně navazující, divácky přístupnější příběh 2010: Druhá vesmírná odysea,...

29. listopadu 2025  8:30

V Pardubicích hoří spor mezi obvody a radnicí. Jde o miliony na školství

Radnice Pardubice

Pardubické městské obvody mají dostat miliony z rozpočtového určení daní na školství. Ovšem o školy se stará magistrát, a tak si chce peníze vzít. Starostům se to však vůbec nelíbí a protestují.

29. listopadu 2025  8:08

Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už...

Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí trofeje pro vítězky Světového poháru v alpském lyžování žen, který se na konci ledna po třech letech...

29. listopadu 2025  7:23

USA zavírají dveře cizincům. Po střelbě u Bílého domu Trump pozastavil azyl i víza

Sledujeme online
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do USA....

29. listopadu 2025  7:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osiřelé mládě vydry se podařilo zachránit díky bluetooth reproduktoru, jinak by umřelo

Mládě mořské vydry zachránili díky záznamu jeho hlasu přehrávanému přes...

To říjnové odpoledne bylo všude zahalené mlhou, když na linku kalifornského Centra pro mořské savce přišlo zoufalé hlášení. Volali místní obyvatelé, které vyděsilo zoufalé naříkání z chladných vod u...

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Ve spolupráci
Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.