„Naše brigáda zničila za poslední tři dny přes 100 dronů typu Molnija. Bez komunikace přes Starlink jsou mnohem méně účinné,“ řekl ve středu americkému Institutu pro studium války (ISW) ukrajinský voják působící na frontě u Pokrovsku na Donbasu. Americký podnikatel Elon Musk Rusům znemožnil přístup ke Starlinku počátkem února, načež okupační armáda utržila na frontě sérii neúspěchů.
Okupanti se snaží výpadku Starlinku rychle přizpůsobit a ke komunikaci s drony využívají rádiový přenos, optický internet nebo komunikaci poskytovanou ruskými satelity Kometa. „Tyto alternativní formy komunikace jsou pomalejší než Starlink, Rusové ho ale dokázali i přes tato nedokonalá náhradní řešení částečně nahradit,“ podotkl voják z Pokrovsku.
„Rusko nyní využívá optické kabely k ovládání některých svých větších útočných dronů s pevnými křídly – zejména typu Molnija, čímž je činí odolnými vůči rušení v rámci elektronického boje, které na bojišti převládá,“ popsal tento týden portálu Business Insider Serhij Beskrestnov, poradce ukrajinského ministerstva obrany.
Rusko a Ukrajina obvykle vybavují optickými kabely zejména menší drony (FPV). Optické připojení zajišťuje stabilní spojení mezi dronem a operátorem i jasný videozáznam po celou dobu letu.
„Molnije jsou prvními drony s pevnými křídly, které Rusko provozuje s optickými kabely. Ty sice snižují jejich rychlost, ale zajišťují stálé spojení,“ podotkl Beskrestnov. Molnija vybavená cívkou s 40 kilometry kabeláže může unést náklad o hmotnosti přibližně pět kilogramů. Cívka s větším dosahem a vyšší hmotností by teoreticky ještě více snížila nosnost.
Záběry z bojiště zachycují síť optických kabelů rozprostřených po polích. Tyto kabely podle Beskrestnova představují také nebezpečí, které nutí ukrajinské vojáky postupovat opatrně z obavy před nástražnými minami.
Rusko v minulosti používalo Molnije zejména k útočným misím – vybavovalo je výbušninami a vysílalo je na cíl, kde při nárazu explodovaly. Nyní je však upravuje i pro jiné mise, například pro přepravu dronů FPV.
„Ruské síly využívají Molnije jako mateřské lodě k přepravě taktických dronů do ukrajinského týlu zhruba 40 kilometrů za frontovou linii, kde často útočí na logistiku a civilní vozidla,“ citovala ISW ukrajinského důstojníka, který působí u Kupjansku v Charkovské oblasti na severu země.
„Zbývá vyčistit jen několik oblastí“
Ukrajinci v předchozích týdnech zahájili tažení v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě země, při kterém osvobodili téměř veškeré obsazené území a zvrátili tak postup nepřítele z konce roku.
Obránci v regionu podle ukrajinského generála Oleksandra Komarenka osvobodili nejméně 400 kilometrů čtverečních území. „zbývá vyčistit jen několik malých oblastí,“ konstatoval důstojník.
Tento krok zabrání Rusku v tom, aby tyto pozice využívalo jako odrazový můstek pro budoucí útoky. Ukrajině podle stanice BBC zároveň dodává rozhodující impuls a znamená přechod od obrany pozic k ofenzivě.
„Určit, které území je pod pevnou kontrolou Ukrajinců, zůstává obtížné. Linie v této oblasti se neustále mění. Chybí tu výraznější geografické orientační body. Jak ukrajinské, tak ruské jednotky tu operují v rozsáhlé šedé zóně,“ řekl webu The Kyiv Independent analytik Emil Kastehelmi.
Podle něho zůstává navzdory místním úspěchům Ukrajinců celková situace na bojišti prozatím v podstatě beze změny. „Dněpropetrovská oblast nepatří mezi ukrajinské regiony, které si Rusko nelegálně nárokuje anexí, což snižuje její politický význam pro Kreml,“ podotkl.
„Je možné, že se budou chtít zaměřit na některé z politicky důležitějších oblastí. Například na útok na zbývající části Doněcké oblasti,“ dodal.
Ukrajinské síly nyní provádějí operace také v dalších částech jižní frontové linie. Podle armádního mluvčího Vladyslava Vološina obránci podnikají protiútoky směrem k Huljajpoli v Záporožské oblasti, jež se nachází asi 70 kilometrů od hranic s Dněpropetrovskou oblastí.
„Rusko zintenzivnilo letecké údery a útoky podél linie kontaktu ve snaze zabránit ukrajinským silám v rozšiřování jejich zisků. My brzdíme jejich postup a zároveň provádíme protiútoky,“ konstatoval.