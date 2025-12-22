Ukrajinské drony zasáhly ruská plavidla v Krasnodarském kraji, hoří přístav

Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle kterého v přístavu vypuklo několik požárů. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů. Ukrajinské letectvo dosud bilanci nočních ruských útoků nezveřejnilo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Nespecifikovaný počet ukrajinských bezpilotních letounů podle vyjádření kraje poškodil část přístavu v obci Volna v Těmrjukském okrese této oblasti na jihozápadě Ruska. V přístavu se na zasažených místech rozhořely požáry, jejichž rozsah je mezi 1000 a 1500 čtverečními metry.

Ukrajinci tvrdí, že udeřili na základnu na Krymu a vyřadili ruské zbraně za miliardy

Není bezprostředně jasné, o jaká plavidla se jednalo a jaký je stupeň jejich poškození. Podle úřadů nebyl zraněn žádný člen posádky ani personál na břehu. „Všichni na palubě plavidel byli evakuováni,“ sdělily úřady.

Ruské ministerstvo obrany na síti Telegram informovalo o likvidaci 41 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Krasnodarským krajem, Černým mořem či Brjanskou oblastí. Případné škody či oběti hlášení Moskvy nezmiňuje.

Ukrajinské letectvo informovalo o dronech mimo jiné v Oděské, Žytomyrské, Kyjevské či Doněcké oblasti.

Ukrajina se již čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajinské údery se zaměřují zejména na ruské vojenské objekty a na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

Při nedávných útocích například Ukrajina podle informací z tajné služby SBU zasáhla ropný tanker z takzvané ruské stínové flotily či ruskou ponorku.

