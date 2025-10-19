Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu přes 60 dronů. Na Lozovu poprvé shodilo pumu

„Protivzdušná obrana zničila nebo zneškodnila 40 nepřátelských dronů typu Šáhed, Gerbera a dalších na severu a východě země,“ uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že 19 dronů zasáhlo cíle v sedmi lokalitách.
Ruský letecký úder na město Lozova zranil pět lidí, informoval náčelník vojenské správy v Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Podle charkovské oblastní prokuratury Rusko zaútočilo také řízenou leteckou bombou, kterou vypustilo ze vzdálenosti 130 kilometrů. Deník Ukrajinska pravda upozornil, že jde o první ruský útok leteckou pumou na toto město, které představuje důležitý logistický uzel.
Deset lidí utrpělo zranění při ruském útoku na město Šachtarske v Dněpropetrovské oblasti, oznámil šéf tamní vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na neděli zničila ruská protivzdušná obrana 45 ukrajinských dronů, nejvíce nad Samarskou (12) a Saratovskou oblastí (11) v ruském Povolží.
Podle guvernéra Jevgenije Solnceva zaútočily ukrajinské drony na plynovodní infrastrukturu v Orenburské oblasti na Urale, vzdálené více než 900 kilometrů od Ukrajiny. „V důsledku zásahu dronem došlo k požáru jedné z provozoven. K odstranění následků byly nasazeny všechny pohotovostní složky,“ napsal Solncev na Telegramu.
Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi oznámil, že po vytvoření „zón příměří“ kolem Záporožské jaderné elektrárny začaly práce na opravě přenosového vedení. Ruskem okupovaná elektrárna přišla o vnější dodávky elektrické energie 23. září, což je podle agentury AFP nejdelší výpadek za dobu války.
Ukrajina se už více než tři a půl roku brání rozsáhlé ruské invazi. Obě strany konfliktu ve velkém používají útočné drony i hluboko za frontovou linií.