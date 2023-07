Úder na „spojence“. Ruské běsnění poškodilo konzulát Číňanů i jejich obilí

„V důsledku ruského nočního útoku byla poškozena budova generálního konzulátu Čínské lidové republiky v Oděse. Agresor záměrně zasáhl přístavní infrastrukturu. Byly poškozeny administrativní a obytné budovy v okolí a také konzulát Čínské lidové republiky. To svědčí o tom, že nepřítel nedbá na nic,“ uvedl Kiper.

Gubernátor zveřejnil fotky, které ukazují zničená okna konzulátu. Žádné další patrné škody nejsou vidět, podotýká agentura Reuters.

„Ukrajinské ministerstvo zahraničí je v kontaktu s čínskou ambasádou, aby zjistilo způsobené škody a poskytlo potřebnou pomoc. Budova čínského generálního konzulátu se nachází v centru Oděsy a je ve vlastnictví Čínské lidové republiky,“ řekl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.

In Odesa, the building of the Chinese consulate was damaged as a result of a rocket attack. There are broken windows.



I wonder what Beijing will say to this? pic.twitter.com/mtPLQnu5JN