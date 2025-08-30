V Dněpropetrovské oblasti byly hlášeny exploze ve městech Dnipro a Pavlohrad, uvedl šéf oblastní správy Serhij Lysak na platformě telegram. Ruská armáda v Záporožské oblasti zaútočila sedmi balistickými střelami, osmi leteckými údery, osmi střelami z raketometu, 421 drony (převážně typu FPV) a 169 údery dělostřelecké palby, uvedl Fedorov. Údery zničily či poškodily rodinné domy, výškové budovy, průmyslové objekty, infrastrukturu a vozidla.
Ukrajinská armáda podle AFP v úterý poprvé připustila, že ruští vojáci pronikli do Dněpropetrovské oblasti. Rusko již v červenci oznámilo dobytí první vesnice v této oblasti a od té doby ohlásilo, že tam obsadilo několik obcí.
Dněpropetrovská oblast přitom není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.