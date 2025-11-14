Střely a drony ukrajinské výroby v Norossijsku „poškodily infrastrukturu přístavu a ropný terminál, jakož i odpalovací zařízení systému protivzdušné obrany S-400 a sklad raket, který následně vybuchl a vzplál“, napsal generální štáb na telegramu. Tvrdil, že ukrajinské síly zasáhly také rafinérii v Saratovu a sklad paliv v sousedním městě Engels.
Ukrajinské síly se tak snaží oslabit vojenský a ekonomický potenciál Ruska a přimět je k ukončení války, kterou vede proti Ukrajině, vysvětlil generální štáb.
Ropný terminál v Novorossijsku je s to vypravit na vývoz 2,2 milionu barelů ropy denně, což představuje dvě procenta světové nabídky, poznamenala agentura Reuters. Místní úřady útok na přístav přičetly dronům.
O úspěšném nasazení „dlouhých neptunů“ proti cílům v Rusku dnes informoval rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který také zveřejnil záběry z odpálení střely. „Je to naše zcela spravedlivá reakce na pokračující ruský teror,“ napsal Zelenskyj na X poté, co noční ruský útok na hlavní město Kyjev připravil o život nejméně šest lidí.
Rusové podle ukrajinského letectva během noci vyslali do útoku více než čtyři stovky dronů a dvě desítky střel. Podobné útoky se opakují prakticky každou noc války, která trvá už téměř čtyři roky.
Ukrajinci tvrdí, že střelami Neptun v dubnu 2022, několik týdnů po vpádu ruských vojsk do země, poslali ke dnu ruský raketový křižník Moskva, vlajkovou loď Černomořské flotily. Křižník se stal největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války. Mezitím kyjevští konstruktéři původně protilodní střelu o doletu asi 300 kilometrů upravili i k útokům na pozemní cíle a prodloužili jí dolet.
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR tvrdí, že u Chabarovska na východě Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, přerušila provoz na Transsibiřské magistrále, a tím i přerušila přísun severokorejských zbraní a munice po této klíčové železniční trati. Útok, při kterém vykolejil nákladní vlak, se odehrál ve čtvrtek u obce Sosnovka, tvrdí HUR, která také zveřejnila záběry ze sabotážní akce.
Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů. Ruská média ale v nedávné minulosti opakovaně informovaly o zadržení osob podezřelých z diverze na „transsibu“.
Ceny ropy po útoku vzrostly
Jelikož byl přístav Novorossijsk významným transportním uzlem, ceny ropy na světových trzích po přerušení dodávek z něj v průběhu pátku stouply.
Severomořská ropa Brent kolem páté hodiny odpoledne středoevropského času vykazovala nárůst zhruba o 2,33 procenta na 64,48 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu přidávala 2,64 procenta a její barel se obchodoval za 60,24 dolaru.
|
Ropný terminál byl před útokem schopen vypravit na vývoz 2,2 milionu barelů ropy denně, což představuje dvě procenta světové nabídky, poznamenal Reuters.
„Intenzita těchto útoků se zvýšila, jsou mnohem častější. Nakonec by mohly zasáhnout něco, co způsobí trvalé narušení,“ komentoval útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a sklady analytik komoditního trhu Giovanni Staunovo ze švýcarské banky UBS.