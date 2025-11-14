Ukrajinci zaútočili na ruský terminál v Novorossijsku, vývoz ropy se přerušil

Autor: ,
  18:50
Černomořský přístav Novorossijsk na jihu Ruska zasáhly v noci ukrajinské střely s plochou dráhou letu Neptun s prodlouženým doletem, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Přístav po ukrajinském útoku přerušil vývoz ropy. Střely Neptun mají dolet kolem jednoho tisíce kilometrů.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Screenshot ze záběru z mobilu na Telegramu

Střely a drony ukrajinské výroby v Norossijsku „poškodily infrastrukturu přístavu a ropný terminál, jakož i odpalovací zařízení systému protivzdušné obrany S-400 a sklad raket, který následně vybuchl a vzplál“, napsal generální štáb na telegramu. Tvrdil, že ukrajinské síly zasáhly také rafinérii v Saratovu a sklad paliv v sousedním městě Engels.

Ukrajinské síly se tak snaží oslabit vojenský a ekonomický potenciál Ruska a přimět je k ukončení války, kterou vede proti Ukrajině, vysvětlil generální štáb.

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Ropný terminál v Novorossijsku je s to vypravit na vývoz 2,2 milionu barelů ropy denně, což představuje dvě procenta světové nabídky, poznamenala agentura Reuters. Místní úřady útok na přístav přičetly dronům.

O úspěšném nasazení „dlouhých neptunů“ proti cílům v Rusku dnes informoval rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který také zveřejnil záběry z odpálení střely. „Je to naše zcela spravedlivá reakce na pokračující ruský teror,“ napsal Zelenskyj na X poté, co noční ruský útok na hlavní město Kyjev připravil o život nejméně šest lidí.

Rusové podle ukrajinského letectva během noci vyslali do útoku více než čtyři stovky dronů a dvě desítky střel. Podobné útoky se opakují prakticky každou noc války, která trvá už téměř čtyři roky.

Ukrajinci tvrdí, že střelami Neptun v dubnu 2022, několik týdnů po vpádu ruských vojsk do země, poslali ke dnu ruský raketový křižník Moskva, vlajkovou loď Černomořské flotily. Křižník se stal největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války. Mezitím kyjevští konstruktéři původně protilodní střelu o doletu asi 300 kilometrů upravili i k útokům na pozemní cíle a prodloužili jí dolet.

Kyjev se chlubí odpalem Flaminga. Novou raketu však pošpinil korupční skandál

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR tvrdí, že u Chabarovska na východě Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, přerušila provoz na Transsibiřské magistrále, a tím i přerušila přísun severokorejských zbraní a munice po této klíčové železniční trati. Útok, při kterém vykolejil nákladní vlak, se odehrál ve čtvrtek u obce Sosnovka, tvrdí HUR, která také zveřejnila záběry ze sabotážní akce.

Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů. Ruská média ale v nedávné minulosti opakovaně informovaly o zadržení osob podezřelých z diverze na „transsibu“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ceny ropy po útoku vzrostly

Jelikož byl přístav Novorossijsk významným transportním uzlem, ceny ropy na světových trzích po přerušení dodávek z něj v průběhu pátku stouply.

Severomořská ropa Brent kolem páté hodiny odpoledne středoevropského času vykazovala nárůst zhruba o 2,33 procenta na 64,48 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu přidávala 2,64 procenta a její barel se obchodoval za 60,24 dolaru.

Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

Ropný terminál byl před útokem schopen vypravit na vývoz 2,2 milionu barelů ropy denně, což představuje dvě procenta světové nabídky, poznamenal Reuters.

„Intenzita těchto útoků se zvýšila, jsou mnohem častější. Nakonec by mohly zasáhnout něco, co způsobí trvalé narušení,“ komentoval útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a sklady analytik komoditního trhu Giovanni Staunovo ze švýcarské banky UBS.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Ukrajinci zaútočili na ruský terminál v Novorossijsku, vývoz ropy se přerušil

Mrak hustého dýmu osvětleného požárem po urkajinském útiku na ruský...

Černomořský přístav Novorossijsk na jihu Ruska zasáhly v noci ukrajinské střely s plochou dráhou letu Neptun s prodlouženým doletem, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Přístav po ukrajinském útoku...

14. listopadu 2025  18:50

Čínu rozběsnila výstraha Japonska, že by přišlo na pomoc Tchaj-wanu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (14. listopadu 2025)

Japonsko utrpí zdrcující porážku od čínské armády, pokud se pokusí použít sílu k zásahu na obranu Tchaj-wanu. Těmito slovy v pátek pohrozilo čínské ministerstvo obrany, které zároveň varovalo své...

14. listopadu 2025  18:38

Demence hrozí více než milionu Čechů. Na vině je cukrovka druhého typu, kterou trpí

Pokud u slinivky selhává funkce vnitřního vylučování hormonů (především...

Cukrovka druhého typu zvyšuje riziko vzniku demence včetně Alzheimerovy choroby. Nemoc souvisí většinou s nezdravým životním stylem. V Česku trápí cukrovka více než milion lidí, potýká se s ní každý...

14. listopadu 2025  18:34

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných

Aktualizujeme
Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Při autobusové nehodě v pátek odpoledne ve Stockholmu zemřelo několik lidí. Na místě jsou i zranění. Dvoupatrový autobus najel zatím z neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky....

14. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  18:21

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim

Robert Fico v Popradu (14. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico dnes v Popradu v budově okresního úřadu přednášel na téma mezinárodních vztahů. Asi tři desítky studentů ale akci podle serveru Aktuality předčasně opustily a cinkaly...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  17:23

Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Brodec na Lounsku.

Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k...

14. listopadu 2025  17:09

Jaké bude počasí o prodlouženém víkendu? Slunečno přijde až po něm

Po 28. říjnu čeká Česko silné ochlazení.

Následující víkend je poslední prodloužený, další bude až vánoční volno. Počasí však podle předpovědi meteorologů nebude slunečné, to přijde až po třídenním volnu.

14. listopadu 2025  16:51

Muž při hádce na ulici v Kladně bodl známého do zad, policie útočníka zadržela

ilustrační snímek

Bodnutím do zad skončil čtvrteční večerní konflikt dvojice mužů v Kladně. Policie případ vyšetřuje jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Zraněný muž je mimo ohrožení života. V době konfilktu byl...

14. listopadu 2025  16:45

Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie

ilustrační snímek

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz svého zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie.

14. listopadu 2025  16:38

Ukrajinci zaútočili na jadernou elektrárnu, odpojily se tři bloky, tvrdí Rusko

Národní garda střeží Novovoroněžskou jadernou elektrárnu na jihozápadě Ruska....

Osm ukrajinských dronů se v noci na čtvrtek dostalo do bezprostřední blízkosti Novovoroněžské jaderné elektrárny na jihozápadě Ruska, tvrdí gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev. Trosky...

14. listopadu 2025  16:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Sledujeme online
Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025)

Rusové v noci poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Masivně útočili hlavně na Kyjev, počet mrtvých stoupl na šest lidí. V několika výškových...

14. listopadu 2025  6:16,  aktualizováno  16:14

Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se v Šuši setkává s účastníky globálního...

Ruský úder na Kyjev v noci zasáhl areál velvyslanectví Ázerbájdžánu a poškodil jeho značnou část. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se obrátil přímo na svůj ukrajinský protějšek Volodymyra...

14. listopadu 2025  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.