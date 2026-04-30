VIDEO: Ukrajinci zasáhli ruské lodě, které střežily Kerčský most

  11:04
Ukrajinská armáda ve čtvrtek oznámila, že zasáhla ruské lodě střežící Kerčský (Krymský) most, který spojuje okupovaný poloostrov s Ruskem. Ruská plavidla zde podle Ukrajiny zajišťovala přechod a zároveň bránila sabotážím v Černém moři. Z mise námořnictvo zveřejnilo záběry.

Útok mířil na plavidlo ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Sobol a na protisabotážní člun Gračonok. „V důsledku úderu utrpěl nepřítel nenávratné ztráty,“ uvedlo ukrajinské námořnictvo v prohlášení na Telegramu.

Ukrajinci zasáhli ruské lodě v Kerčském průlivu
Ukrajinské námořnictvo ve čtvrtek oznámilo, že jejich drony zasáhly ruské lodě střežící Kerčský most na okupovaném Krymu. (30. dubna 2026)
Zveřejněné záběry zobrazují okamžik úderu. Deník Kyiv Post podotkl, že čas ani místo pořízení není možné nezávisle ověřit. Podle ukrajinské armády jsou zasažené lodě klíčovými jednotkami pobřežní stráže FSB a ruského námořnictva, které slouží k ochraně Kerčského mostu a k boji proti sabotážním operacím.

„Jedná se o další příklad účinné práce ukrajinského námořnictva a důsledného oslabování schopností nepřítele v Černém moři,“ dodalo námořnictvo v prohlášení.

Ukrajinci udeřili 200 kilometrů od Tuapse, v moři zasáhli sankcionovaný tanker

Zásah v Černém moři hlásili Ukrajinci i ve středu. Informovali, že přibližně 210 kilometrů od ruského Tuapse zasáhli sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

