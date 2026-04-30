Útok mířil na plavidlo ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Sobol a na protisabotážní člun Gračonok. „V důsledku úderu utrpěl nepřítel nenávratné ztráty,“ uvedlo ukrajinské námořnictvo v prohlášení na Telegramu.
Zveřejněné záběry zobrazují okamžik úderu. Deník Kyiv Post podotkl, že čas ani místo pořízení není možné nezávisle ověřit. Podle ukrajinské armády jsou zasažené lodě klíčovými jednotkami pobřežní stráže FSB a ruského námořnictva, které slouží k ochraně Kerčského mostu a k boji proti sabotážním operacím.
„Jedná se o další příklad účinné práce ukrajinského námořnictva a důsledného oslabování schopností nepřítele v Černém moři,“ dodalo námořnictvo v prohlášení.
Ukrajinci udeřili 200 kilometrů od Tuapse, v moři zasáhli sankcionovaný tanker
Zásah v Černém moři hlásili Ukrajinci i ve středu. Informovali, že přibližně 210 kilometrů od ruského Tuapse zasáhli sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů.