Rusko zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, desítky z nich mířily na Moskvu

  7:47
Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na Moskvu, prohlásil starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Podle gubernátora Brjanské oblasti Alexandra Bogomaze jeden z bezpilotních letounů zabil řidiče mikrobusu a zranil pět pasažérů.
Hasiči pracují v zničeném bytovém domě po útoku ruského dronu v Kyjevě na...

Hasiči pracují v zničeném bytovém domě po útoku ruského dronu v Kyjevě na Ukrajině, neděle 26. října 2025 (AP Photo/Dan Bashakov) | foto: AP

Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Hasiči bojují s následky ruského dronového útoku v Kyjevě (23. října 2025)
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
22 fotografií

Podle moskevského starosty Sobjanina trvalo sestřelování ukrajinských dronů šest hodin do 2:00 SEČ.

Kvůli vzdušnému poplachu byla na více než dvě hodiny uzavřena letiště Domodědovo a Žukovskij. Starosta neuvedl podrobnosti o případných škodách či obětech útoků. Rusko zpravidla informace o dronech, které se nepodařilo sestřelit, neuvádí.

Ruský útok na Kyjev si vyžádal tři oběti. Mezi zraněnými je i sedm dětí

V Tulské oblasti severně od Moskvy bylo podle tamního gubernátora Dmitrije Milajeva zničeno 24 ukrajinských dronů.

V Brjanské oblasti u města Pogar dron zasáhl mikrobus, jehož pět pasažérů převezli se zraněními do nemocnice, uvedl Bogomaz.

Obklíčili jsme Pokrovsk a otestovali novou raketu, slyšel Putin při návštěvě velitelství

Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty.

Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

