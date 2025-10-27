Podle moskevského starosty Sobjanina trvalo sestřelování ukrajinských dronů šest hodin do 2:00 SEČ.
Kvůli vzdušnému poplachu byla na více než dvě hodiny uzavřena letiště Domodědovo a Žukovskij. Starosta neuvedl podrobnosti o případných škodách či obětech útoků. Rusko zpravidla informace o dronech, které se nepodařilo sestřelit, neuvádí.
|
Ruský útok na Kyjev si vyžádal tři oběti. Mezi zraněnými je i sedm dětí
V Tulské oblasti severně od Moskvy bylo podle tamního gubernátora Dmitrije Milajeva zničeno 24 ukrajinských dronů.
V Brjanské oblasti u města Pogar dron zasáhl mikrobus, jehož pět pasažérů převezli se zraněními do nemocnice, uvedl Bogomaz.
|
Obklíčili jsme Pokrovsk a otestovali novou raketu, slyšel Putin při návštěvě velitelství
Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty.
Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.