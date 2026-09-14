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Rusové cílili na vlak s Borisem Johnsonem a diplomaty. Jen náhodou odjeli dřív

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  11:26
Nedělní úder ruského dronu na lokomotivu mířící do Polska zřejmě minul skutečný cíl. Krátce předtím po železnici projel vlak plný diplomatů a politiků včetně britského expremiéra Borise Johnsona. Jen náhodou odjel dřív.

Válka na Ukrajině

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„Nevím, jaká pokřivená logika vedla Putina k tomu, aby dnes ráno vyhodil do vzduchu ukrajinskou lokomotivu stojící na polských hranicích. S jistotou však můžeme říci, že právě takovéto náhodné a nesmyslné útoky musejí Ukrajinci snášet každý den – a to i na civilních železničních tratích,“ napsal britský expremiér v neděli na síti X.

Následky ruského dronového útoku na lokomotivu jedoucí z Ukrajiny do Polska. (13. září 2026)
Britský expremiér Boris Johnson (11. září 2026)
Rusové zaútočili na vlak plný civilistů jedoucích z Ukrajiny do Polska. (13. září 2026)
Rusové zaútočili na vlak plný civilistů jedoucích z Ukrajiny do Polska. (13. září 2026)
25 fotografií

Rusové vlak zasáhli právě ve chvíli, kdy se Johnson a další účastníci konference Yalta European Strategy po téže železnici vraceli do Polska. V okamžiku, kdy se nacházeli asi dva kilometry od ukrajinsko-polské hranice, se rozeznělo varování před dronovým útokem. Bývalý předseda britské vlády jel z Kyjeva spolu s bezpečnostním poradcem současného kabinetu Jonathanem Powellem.

Krátce poté, co dostali povolení pokračovat v cestě, ukrajinské úřady evakuovaly další osobní vlak. Právě na jeho odpojenou lokomotivu pak dopadl ruský dron. Podle polské železniční společnosti PKP Intercity vlak vezl 206 cestujících z Kyjeva do Varšavy. Všichni vyvázli bez zranění.

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Ukrajinské železnice ovšem upozornily, že s největší pravděpodobností byl pravým cílem onen „diplomatický“ vlak. Odjel totiž o něco dřív, než měl v plánu, „v rámci úprav jízdních řádů v reálném čase kvůli neustálé hrozbě ruských útoků“.

„Krátce předtím, než byla lokomotiva zasažena na ukrajinsko-polské hranici, se na nádraží v Jagodynu nacházel diplomatický vlak. Na palubě byli mimo jiné bezpečnostní poradci z několika členských států EU a bývalí evropští lídři, včetně bývalého britského premiéra Borise Johnsona. V jiném vlaku, který se v okamžiku útoku nacházel ve stanici Jagodyn, byl bývalý ředitel CIA David Petraeus,“ oznámila společnost Ukrzaliznytsia.

Kromě Johnsona a Powella jel ve vlaku také bývalý švédský premiér Carl Bildt. „Nebyl to náš vlak, ale ten, který jel jen pár minut za námi u hraničního přechodu. Když se přiblížil dron, byl evakuován a nikdo nebyl zraněn,“ potvrdil.

„Utíkali jsme na pole, schovali se pod stromem“

Spolupracovnice Eurasia Center při americkém think-tanku Atlantic Council Clara Kaluderovicová, jež cestovala v jiném osobním vlaku než Johnson a musela být v neděli mezi půlnocí a devátou hodinou ranní třikrát evakuována, podle listu The Times líčí situaci jako „velmi dramatickou“.

„Všichni jsme utíkali na pole. Nad hlavami jsme slyšeli zřetelné bzučení. Řekli nám, ať se schováme. Někteří se skryli pod keře, jiní běželi k jezeru. Já a jeden filantrop jsme se schovali pod stromem spolu se ženou, která držela svého desetiletého syna,“ řekla.

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Bývalý generál americké armády a exšéf CIA Petraeus jel podle svých slov jiným vlakem než Johnson, a to běžným civilním spojem. Na výbuchy je prý zvyklý. Mohutnou explozi uslyšel krátce poté, co projeli ukrajinskou celnicí a evakuovali jeho vlak. „Pro ty, kteří se ještě nikdy neocitli pod palbou, to bylo děsivé,“ řekl.

„Je to čin skutečně barbarského vůdce, který se snaží terorizovat ukrajinské civilisty. Pro to, co Rusko v tomto případě udělalo, neexistovalo žádné vojenské ospravedlnění,“ řekl pro list The New York Times a dodal, že dron zasáhl také nedalekou čerpací stanici.

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Petraeus rovněž podotkl, že nevěří, že by útoky tohoto druhu, které se v posledních dnech opět stupňují, mohly porazit Ukrajinu v jejím dlouhém boji s mnohem větším sousedem. „Je to jen součást kampaně, jejímž cílem je vyčerpat ukrajinské obyvatelstvo, což se jim nepodaří. Jsou skutečně nezlomní. Jsou unavení. Ale jsou nezlomní,“ míní.

„Ukrajinci zvítězí. To bylo z posledních tří dnů strávených v jejich nádherné zemi zcela zřejmé. Tuto strašnou válku však ukončíme mnohem rychleji, pokud to všichni vezmeme vážně a poskytneme jim, co potřebují a co si zaslouží,“ zdůraznil také Johnson.

Válka na Ukrajině

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