Lidskoprávní organizace kritizují Bidena za poskytnutí min Ukrajině

„Protipěchotní pozemní miny jsou nerozlišující zbraně, které zabíjejí a mrzačí civilisty, především děti, i generace poté, co války skončí,“ tvrdí podle portálu Politico výkonný ředitel humanitární skupiny Center for Civilians in Conflict Hichem Khadhraoui. „Tyto zbraně nedokážou rozlišovat mezi civilisty a vojáky, jak to vyžaduje mezinárodní humanitární právo.“

Organizace Human Rights Watch poukazuje na to, že většina zemí z tohoto důvodu a kvůli dlouhodobým škodám, které působí, použití protipěchotních min odmítla. Podle ní v minulém roce umírali v 84 procentech případů po kontaktu s minami civilisté. Podle statistik uvádějících věk tvořily 37 procent obětí děti.

„Rozhodnutí prezidenta Bidena převést protipěchotní miny ohrožuje životy civilistů a brzdí mezinárodní úsilí o vymýcení těchto nerozlišujících zbraní,“ řekla Mary Warehamová, zástupkyně ředitele Human Rights Watch pro krize, konflikty a zbraně. „USA by měly zvrátit toto zavrženíhodné rozhodnutí, které jen zvyšuje riziko civilního utrpení v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.“

Amerického prezidenta kritizovala i nezisková organizace Amnesty International, podle níž je „devastující“ a „šokující“, že se uchýlil k takovému „nebezpečnému rozhodnutí“.

Biden se v roce 2022 zavázal, že USA nepoužijí protipěchotní miny nikde ve světě s výjimkou Korejského poloostrova. Podle lidskoprávních organizací tuto zásadu nyní porušil.

Američtí činitelé dodávku, jejíž přesné datum není známo, ospravedlňují. „Miny jsou vybaveny elektrickou pojistkou a k odpálení potřebují napájení z baterie. Jakmile se baterie vybije, neodpálí se,“ cituje list Politico jednoho z nich.

Podle deníku The Washington Post, který o rozhodnutí informoval jako první s odvoláním na své zdroje z americké administrativy, Ukrajinci slíbili, že nové zbraně nepoužijí v hustě osídlených oblastech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Washingtonu poděkoval a označil miny za „nezbytné k zastavení ruských útoků“.

Americký ministr obrany Lloyd Austin odůvodnil poslání min tím, že Ukrajina musí reagovat na měnící se podmínky na bojišti. Rusové nyní na Ukrajince silně dorážejí na východě země, na některých místech pomalu a za velkých ztrát postupují. Ukrajinu i USA rovněž velmi znepokojuje zapojení Severokorejců.

„Protože Rusové byli tak neúspěšní ve způsobu, jakým bojovali, poněkud změnili taktiku. Už nemají v čele mechanizované síly. V čele mají pěší síly, které jsou schopné se přiblížit a udělat věci, které připraví cestu pro mechanizované síly,“ řekl Austin.

Rusko využilo své vlastní velké zásoby min, aby minulý rok odrazilo ukrajinskou letní protiofenzivu. Výbušniny též pokládalo na místech, odkud je vyhnali Ukrajinci, a učinilo tak Ukrajinu nejvíce zaminovanou zemí na světě.