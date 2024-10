Ukrajina přejde k plánu B, pokud se změní politika USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina přejde k náhradnímu „plánu B“ v případě, že by se po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech změnila americká politika ohledně vojenské pomoci Kyjevu. Uvedl to podle agentury Unian ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Současně však prohlásil, že nikdo nemůže předvídat, co se bude dít po volbách. Ukrajina se třetím rokem brání ruské agresi.