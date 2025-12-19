Ukrajina zaútočila na další plošinu Lukoilu v Kaspickém moři, zasáhla turbínu

Ukrajinské drony zasáhly třetí těžební plošinu v Kaspickém moři, která patří ruské společnosti Lukoil. Napsaly to ukrajinské portály RBK-Ukrajina, Ukrajinska pravda nebo agentura Unian s odvoláním na své zdroje v ukrajinské tajné službě SBU. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila a podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Ukrajinský útok tentokrát zasáhl zařízení na těžbu ropy Graifer na ložisku Rakušečnoje, píše Unian, podle jehož zdroje drony dlouhého doletu zasáhly plynovou turbínu na plošině.

Obdobnou informaci zveřejnil portál RBK-Ukrajina, který poznamenal, že drony SBU v předchozích dnech zasáhly ruské těžební plošiny Filanovskij a Korčagin v Kaspickém moři. Důsledkem bylo zastavení provozu na těchto objektech.

Ukrajinská média v předchozích dnech informovala několikrát o zásazích těchto dvou plošin, které také patří společnosti Lukoil. Ruské úřady se k útokům na plošiny v Kaspickém moři nevyjádřily.

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajinské údery se stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

„Všechny objekty, které zajišťují financování agrese proti Ukrajině, jsou zcela legitimními cíli,“ řekl nyní zdroj z SBU webu RBK-Ukrajina. Plošiny v Kaspickém moři mají strategický význam, neboť zajišťují stabilní těžbu a export energetických zdrojů, napsal portál s tím, že útoky na tato zařízení zvýší ekonomický tlak na Rusko.

