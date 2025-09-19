Keňský sportovec ve videu, které natočili ukrajinští vojáci, vysvětloval, že původně do Petrohradu, druhého největšího ruského města, přicestoval jako turista. Když mu vízum končilo, podepsal „nějaké papíry“, aniž by věděl, že právě podepsal kontrakt s ruskou armádou.
Neuměl totiž rusky a nedokázal přečíst, co podepisuje. Vzápětí mu sebrali cestovní pas a mobilní telefon a odeslali do výcvikového tábora, kde ale strávil pouhý týden a kde jej překřtili na Ivana. Ještě cestou do prvního nasazení do boje v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny se mu podařilo zběhnout a vzdát se, tvrdil Afričan.
Ukrajince požádal, aby jej nevrátili Rusům, protože se bojí o život. Ruská armáda se k případu dosud nevyjádřila.
„Vypadá to jako trailer k filmové komedii,“ okomentovali Keňanovo vyprávění ukrajinští vojáci z 57. brigády, kteří Afričana zajali. „Rozhovor byl natočen se souhlasem zajatce, ale stojí za zvážení, zda věřit slovům a slzám člověka, který bojoval na straně nepřítele. Nesporné na celém příběhu je jen to, že byl doplněn směnný fond (na výměnu válečných zajatců),“ dodali v popisku videa.
Na internetu se lze dopátrat údajů o běžci jménem Evans Kibet, dotyčný sportovec je ale rodilý Američan. V Keni nicméně na přelomu tisíciletí působil trenér běžců James Kibet.