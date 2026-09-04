Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu

Rozsah škod po dronovém útoku v Soči úřady nezveřejnily. Místní obyvatelé ale na sociálních sítích informovali o explozích a velkém požáru, což dokládají i zveřejněné záběry.
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ zveřejnil snímky, podle kterých jsou v plamenech ropný terminál společnosti Rosněfť a také ropný terminál společnosti Lukoil.
Ropné sklady, terminály či rafinérie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Ukrajina tvrdí, že cílem takových útoků je snížit ruské příjmy z ropy, a tak znemožnit Moskvě financovat válku.
Útoky rovněž vyvolávají nedostatek pohonných hmot v zemi. Ruský prezident Vladimir Putin v srpnu prohlásil, že ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska sice způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické.
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Rusko rovněž informovalo o čtvrtečním ukrajinském úderu na Belgorodskou oblast u hranic s Ukrajinou, při kterém zahynuli čtyři lidé včetně dvou zdravotníků. Další tři lidé utrpěli zranění.
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