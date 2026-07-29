Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries, firma hledá útočiště v Kazachstánu

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ve městě Rjazaň, které leží zhruba 190 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, po útoku dronů vypukly požáry v několika průmyslových objektech a šest lidí vyhledalo lékařskou pomoc, uvedl ve středu na telegramu gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov.
Neupřesnil, o jaké objekty v Rjazani jde. V regionu však sídlí řada velkých průmyslových podniků včetně ropné rafinerie a logistického uzlu. Terčem útoků se podle médií stal sklad společnosti Wildberries. Bezprostředně po útoku firma omezila přístup a evakuovala personál a dočasně stáhla uskladněné zboží z prodeje. Na záběrech z místa zveřejněných na internetu je vidět vážně poškozená budova, z níž se valí oblaka kouře.
Wildberries začalo po útocích hledat nové sklady v Kazachstánu. Firma si chce údajně pronajmout všechny sklady, které jsou v zemi k dispozici, píšou ruské weby. Jiné uvádí, že hledá prostory o 100 tisících metrech čtverečních. Tímto krokem má ochránit část svých kapacit před dalšími útoky ukrajinských dronů, píše server The Moscow Times.
Požár vypukl také v největší ruské ropné společnosti Rosněft. Ta už v polovině května po předchozím dronovém útoku pozastavila rafinaci ropy. Rusko hovoří také o zásahu dvou lodí se zbraněmi pro Ukrajinu poblíž Oděsy.
Ukrajina v posledních měsících systematicky útočí na ruskou energetickou a logistickou infrastrukturu. Od začátku roku zasáhly ukrajinské síly všechny hlavní ruské rafinerie, což se promítlo do poklesu produkce benzínu na 65 procent průměrné letní spotřeby, píše The Moscow Time. Terčem dronových útoků se v posledních týdnech opakovaně staly právě sklady společnosti Wildberries v několika ruských regionech.
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V noci na středu pokračovaly útoky i na obou stranách fronty. Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jednoho muže a další tři lidi zranil. Rusko hlásí dva mrtvé na okupovaném Krymu a jednoho v Taganrogu v Rostovské oblasti, kde trosky ukrajinské rakety zasáhly bytový dům.
Při útoku na centrum Chersonu brzy ráno zemřel přibližně padesátiletý muž, který jel zrovna autem. V Dněpropetrovské oblasti pak při ruských úderech utrpělo zranění pět lidí včetně dítěte.
Agentura Ukrinform napsala, že ukrajinská protivzdušná obrana od úterního večera do dnešního rána sestřelila 65 z 80 ruských dronů. Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušná obrana zničila 295 ukrajinských dronů.