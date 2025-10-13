Že Američané navádějí ukrajinské rakety a bezpilotní letadla na ruské vojenské cíle na území Ukrajiny (a v blízkém příhraničí), není žádným tajemstvím. Nad bojištěm krouží jejich satelity, nad Černým mořem drony MQ-9 Reaper a alianční letouny AWACS. I bývalý náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj přiznal, že satelitní snímky a přesné koordináty od Američanů jsou ukrajinskou „tajnou zbraní“.
Nemáme moc jiných alternativ než rozmístit naše poměrně silné raketové síly na Kubě nebo ve Venezuele.