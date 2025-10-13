Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska

Premium

Fotogalerie 15

Ukrajinské drony dlouhého doletu An-196 Ljutyj připravené ke startu na neupřesněném místě (28. února 2025) | foto: CTK / AP / Evgeniy Maloletka ČTK

Adam Hájek
  12:03
Spojené státy od léta poskytují ukrajinským ozbrojeným silám zpravodajskou podporu při útocích v hloubi ruského území. Tedy především při úderech na ruskou ropnou infrastrukturu, jejímž výsledkem je nedostatek benzinu na ruském vnitřním trhu. Informace o víkendu přinesl list The Financial Times.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Že Američané navádějí ukrajinské rakety a bezpilotní letadla na ruské vojenské cíle na území Ukrajiny (a v blízkém příhraničí), není žádným tajemstvím. Nad bojištěm krouží jejich satelity, nad Černým mořem drony MQ-9 Reaper a alianční letouny AWACS. I bývalý náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj přiznal, že satelitní snímky a přesné koordináty od Američanů jsou ukrajinskou „tajnou zbraní“.

Nemáme moc jiných alternativ než rozmístit naše poměrně silné raketové síly na Kubě nebo ve Venezuele.

Jurij Barančikruský analytik

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Pokud se potvrdí pravost výroků Filipa Turka, bude to zásadní problém, řekl Pavel

Aktualizujeme

V případě, že by se potvrdily informace o nenávistných příspěvcích zvoleného poslance za Motoristy Filipa Turka na sociálních sítích, byl by to zásadní problém, řekl České televizi (ČT) prezident...

13. října 2025  11:43,  aktualizováno  12:15

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Po přestávce opět začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Nyní vypovídá klíčový svědek, podnikatel Pavla Dovhomilja. Ten byl původně rovněž mezi obžalovanými, ale na konci dubna uzavřel se...

13. října 2025,  aktualizováno  12:07

Válka je u konce, prohlásil Trump v Izraeli. V Knesetu mu tleskají

Americký prezident Donald Trumpem krátce přiletěl do Izraele. Následně mimo jiné prohlásil, že válka je u konce. Dnešek označil za nový začátek a dodal, že Hamás bude dodržovat plán odzbrojení.

13. října 2025  9:05,  aktualizováno  12:07

Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska

Premium

Spojené státy od léta poskytují ukrajinským ozbrojeným silám zpravodajskou podporu při útocích v hloubi ruského území. Tedy především při úderech na ruskou ropnou infrastrukturu, jejímž výsledkem je...

13. října 2025  12:03

Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky, ve kterých podle policie jelo velké množství cestujících. Dva lidé jsou v kritickém stavu, zhruba sto lidí utrpělo...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  12:01

Hamás propustil izraelské rukojmí, na svobodu se dostanou i palestinští vězni

Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm živých izraelských rukojmích. Druhá skupina 13 izraelských rukojmích byla předána krátce po desáté...

13. října 2025  7:26,  aktualizováno 

V USA se zřítil vrtulník. Záběry ukazují, jak ztratil pilot nad strojem kontrolu

Během sobotního odpoledne se ve městě Huntington Beach v jižní Kalifornii zřítil vrtulník. Záběry ukazují, že se chvíli vznášel nízko nad zemí, než začal nekontrolovatelně kroužit. Následně se zřítil...

13. října 2025  11:45

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Evropské dotace často směřují do desetitisíců malých projektů, které jsou z pohledu národního hospodářství zbytné. Nepřinášejí přidanou hodnotu a nemají dostatečnou schopnost směrovat českou...

13. října 2025  11:37

Bývalý náměstek IKEM odmítl obžalobu, která ho viní z vydíraní kardiologů

Obvodní soud pro Prahu 4 začal v pondělí projednávat případ kolem zesnulého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka. Jeho dva dřívější spolupracovníky,...

13. října 2025  7:52,  aktualizováno  11:31

Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Krátce před koncem letních prázdnin odvolala rada Zlínského kraje ředitele Středního odborné učiliště a Střední školy řemesel a chovatelství v Uherském Brodě Jiřího Polanského. Důvodem byly závažné...

13. října 2025  11:19

Muž se během mše vymočil na oltář v bazilice sv. Petra, incident šokoval i papeže

Šokující pohled se naskytl návštěvníkům baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Muž, o kterém se neví, jaké byl národnosti, tam během mše stáhl kalhoty a vymočil se přímo u oltáře. Zasáhla ochranka a...

13. října 2025  11:11

Nenavrhujte Turka na ministra zahraničí, žádá Babiše romská platforma

Platforma RomanoNet vyzvala předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby nenavrhoval na ministra zahraničí čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka. V souvislosti se zveřejněnými informacemi o...

13. října 2025  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.