Hledat začátek protiofenzivy je nesmyslné. Určí ji průlom, tvrdí analytik

Rusové říkají, že Ukrajinci zahájili protiofenzivu, Kyjev o tom mlčí. Je možnost zjistit bez oficiálního ukrajinského potvrzení, že se tak skutečně děje?

Byl bych spíše obezřetný. Bez většího množství videodokumentace a dalších informací nemůžeme přistoupit na to, že se tak stalo. Nemyslím si, že by si to Rusové celé vymysleli. Jak velký ten útok byl, jak velké byly ty ztráty, to ale nevíme.

Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak dříve řekl, že protiofenziva probíhá a že nemá podobu jednorázové události, která začíná v určitou hodinu určitého dne slavnostním přestřižením červené pásky. Lze skutečně nějak určit, kdy protiofenziva začala?

Hledání začátku protiofenzivy je v principu trošku nesmyslné. Těžko budeme hledat přesnou hranici mezi přípravnými operacemi, které mají připravit podmínky pro protiofenzivu, a mezi prvními pokusy o protiofenzivu, které hledají slabá místa vhodná k průlomu. Můžeme jen určit, když se povede nějaký průlom. V ten moment můžeme říct, ano, to je ta protiofenziva. Ale nemyslím si, že můžeme najít nějaký jednoznačný bod, o němž se dá jednoznačně sdělit, tady už začala ofenziva.

List New York Times uvádí, že Ukrajinci by mohli testovat obranu ruských linií, což je tradiční západní taktika. Lze takové kroky vnímat jako skutečnou protiofenzivu, nebo to je běžná součást obranné války?

Je to průzkum bojem, který se může odehrávat i mimo ofenzivní operace. Začíná být zřejmé, že Kyjev přebírá iniciativu. To, že to rámuje do velké ofenzivy, je druhá věc.

Předpokládáme, že Ukrajina má nějaké síly v rezervě, které by mohla upotřebit pro průlom. To je spojené s tím průzkumem. Pro ten průlom hledáte nějakou část fronty, kde je ideálně soupeř v nevýhodě, má tam slabé či nevhodné jednotky, slabé pozice pro obranu a tak dále.

Podle Rusů se útočné ukrajinské operace odehrávají směrem na Soledar a Vuhledar – jaký by to mělo smysl ze strategického hlediska?

V tuto chvíli je to obtížné říci. U Soledaru by se nabízelo ohrožení ruských pozic u Bachmutu, který ale poslední měsíc nemá zas takový strategický význam. Směr na Vuhledar naznačuje snahu postupovat k Azovskému moři a odříznout zde část ruských sil, byť je to samozřejmě velmi daleko. Útok na Doněck, tam může být významnější politický dopad. Z těchto omezených útoků se ale nedají vyčíst strategické dalekosáhlé postupy do hloubi do ruského území.

Nemůže to, co Rusové tvrdí, být jednoduše ruská informační operace? Například PR velitele ruských jednotek na Ukrajině a náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Valerije Gerasimova? Podle ruského ministerstva obrany byl na jednom z předsunutých velitelských stanovišť a je pod silným tlakem ze strany šéfa žoldnéřské Wagnerovy vojenské skupiny Jevgenije Prigožina, že se neobjevuje dostatečně na frontě.

Tyto varianty se zcela nevylučují. Může to být úplně vymyšlené, i když si myslím, že není. Zveřejňování informací o událostech, které se reálně staly, ale nějak s nimi manipulujete a přibarvujete je, abyste se uvedli do lepšího světla, to je přirozenou součástí jakéhokoliv informování o válce. Zprávy o Gerasimovovi sice vyvolávají pozdvižené obočí a úsměv, nelze z toho ale vysuzovat, že se skutečně nic nestalo.

V poslední době hodně slyšíme o vpádu proukrajinských ruských dobrovolníků na ruské území. Mohli by vázat část ruských sil a oslabit tak ruské pozice na frontě?

Je to možné. Nepředpokládám ale, že by to byl tak velký přesun, aby to skutečně významně oslabilo frontu.