Britský list Financial Times (FT) s odkazem na ukrajinské zdroje v pátek napsal, že Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou přijala do příštího čtvrtka.
|
Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání
Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které jsou pro Kyjev nepřípustné.
Podle plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině by se napadená země měla de facto vzdát Krymu a dalších dvou oblastí, jejich části před ruským agresorem stále brání, dva další regiony by byly rozděleny podle stávající frontové linie.
|
A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán
Podle návrhu by Ukrajina nevstoupila do NATO a Severoatlantická aliance by se v budoucnu nerozšiřovala o další země. Agentura AP poznamenala, že schválení návrhu by znamenalo vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako hrozbu.
Evropa: Základem musí být linie bojů
Výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády po dnešním telefonickém rozhovoru kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o americkému plánu na ukončení války. Ukrajinské síly podle nich musí zůstat schopny bránit suverenitu země.
O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila Trumpova administrativa, mají evropští představitelé hovořit během dneška právě také s americkým prezidentem.