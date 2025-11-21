Pokud nepřijmete mírový plán, zastavíme dodávky zbraní, hrozí USA Kyjevu

Autor: ,
  14:12
Kyjev tentokrát čelí ještě většímu tlaku Washingtonu, aby přistoupil na Spojenými státy předložený návrh na ukončení války, než tomu bylo v předchozích jednáních. Podle zdrojů agentury Reuters Spojené státy tentokrát Ukrajině, která se brání ruské agresi, pohrozily, že jí zastaví dodávky zbraní a přestanou s ní sdílet zpravodajské informace, pokud plán nepřijme.
Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj při setkání v Bílém domě (17. října 2025) | foto: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tajemník amerického ministra obrany...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tajemník amerického ministra obrany...
Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)
14 fotografií

Britský list Financial Times (FT) s odkazem na ukrajinské zdroje v pátek napsal, že Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou přijala do příštího čtvrtka.

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které jsou pro Kyjev nepřípustné.

Podle plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině by se napadená země měla de facto vzdát Krymu a dalších dvou oblastí, jejich části před ruským agresorem stále brání, dva další regiony by byly rozděleny podle stávající frontové linie.

A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán

Podle návrhu by Ukrajina nevstoupila do NATO a Severoatlantická aliance by se v budoucnu nerozšiřovala o další země. Agentura AP poznamenala, že schválení návrhu by znamenalo vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako hrozbu.

Evropa: Základem musí být linie bojů

Výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády po dnešním telefonickém rozhovoru kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o americkému plánu na ukončení války. Ukrajinské síly podle nich musí zůstat schopny bránit suverenitu země.

O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila Trumpova administrativa, mají evropští představitelé hovořit během dneška právě také s americkým prezidentem.

Vstoupit do diskuse (60 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Kontrolnímu úřadu se nelíbí hospodaření Přísahy. Ta povolala právníky a hrozí soudy

Předseda občanského hnutí Přísaha Petr Šlachta ve volebním štábu. (4. října...

Přísaha Roberta Šlachty ostře kritizuje závěry kontroly Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH), který jí vystavil pokutu 70 tisíc za netransparentní financování kampaní...

21. listopadu 2025  14:52

Mladík při zkracování cesty spadl do příkopu, vážně ho opařil parovod

Při pádu do jámy s parovodem, který se opravoval, utrpěl muž těžké popáleniny a...

Popáleniny až na 50 procentech těla utrpěl v pátek ráno mladík ve Zlíně. Zkracoval si cestu křovím, za kterým byl příkop a v něm se opravoval parovod, ze kterého unikala pára. Mladík zřejmě uklouzl...

21. listopadu 2025  14:52

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:45

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico úpravy odmítá

Robert Fico (17. října 2025)

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity....

21. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  14:43

Politici s tlumočníkem. Výstupy ze Sněmovny budou nově i pro neslyšící

V Poslanecké sněmovně se ladí poslední technické náležitosti pro tlumočení do...

Tiskové konference v Poslanecké sněmovně čeká od 9. prosince změna. Při mediálních výstupech bude u politiků i tlumočník, který bude jejich slova překládat pro neslyšící. Novinku inicioval...

21. listopadu 2025  14:31

Mírový plán nesmí trestat oběť víc než viníka, Kyjev potřebuje záruky, řekl Pavel

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je po necelých dvou letech znovu na...

Česko podporuje americké úsilí o ukončení ruské agrese, o budoucnosti brutálně napadené Ukrajiny ale nelze rozhodovat bez jejího souhlasu, prohlásil premiér v demisi Petr Fiala z ODS. Prezident Petr...

21. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  14:21

Pokud nepřijmete mírový plán, zastavíme dodávky zbraní, hrozí USA Kyjevu

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...

Kyjev tentokrát čelí ještě většímu tlaku Washingtonu, aby přistoupil na Spojenými státy předložený návrh na ukončení války, než tomu bylo v předchozích jednáních. Podle zdrojů agentury Reuters...

21. listopadu 2025  14:12

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  14:05

RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí

55 % Premium
Z filmu Čarodějka: Druhá část

Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení...

21. listopadu 2025

Světový den televize 2025: Televize se změnila, ale její podstata zůstává

Světový den televize 2025: televize se neustále vyvíjí, ale její podstata se...

Světový den televize připadá na 21. listopadu a připomíná přínos televize jako symbolu komunikace a globálního propojení lidí i národů. I letos se členové Asociace komerčních televizí (AKTV), Nova,...

21. listopadu 2025

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Křižáci překvapili vědce. Ve svých sítích umí utkat falešného velkého pavouka

Pavouk křižák schovaný uprostřed pavučiny v maketě, kterou sám vytvořil proti...

V tropických oblastech Filipín a Amazonského pralesa vědci popsali pozoruhodné chování dvou druhů pavouků rodu Cyclosa, česky křižáků.

21. listopadu 2025

Cesta životem Liběny Rochové. V Brně ukazují padesátiletou tvorbu módní ikony

Módní návrhářka Liběna Rochová získala věhlas nejen v Česku, ale také v...

Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou od pátku obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny...

21. listopadu 2025  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.