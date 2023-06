Možná to pro Ukrajinu bude pozitivní, míní o dění v Rusku lidé v Mykolajivu

„Začal jsem tančit,“ popsal v podvečer v jednom z místních parků osmnáctiletý Nikita původem ze sousední Chersonské oblasti okamžik, kdy se o dění v Rusku dozvěděl. „Může to být pozitivní, protože část ruských vojáků opustila své pozice na Ukrajině a stáhla se,“ přemýšlel na lavičce obklopen kamarády.

„Může to za den nebo dva utichnout. Ale vypadá to, že je to velké a mnoho lidí to tam sleduje. Možná je to něco, co pomůže změnit situaci na Ukrajině a povede to k našemu vítězství,“ přemýšlel o kus dál jednadvacetiletý Eduard, jenž první tři měsíce války podle svých slov přežil kvůli ruské invazi hlavně v krytu. „Strategicky to bude mít určitý dopad, pro Rusko bude například těžší převážet zbraně, protože množství jich vozili právě přes Rostov na Donu,“ podotkl.

Podobné myšlenky napadaly čtyřicetiletého Oleksandra, zatímco na hřišti dohlížel na dceru. „Možná to znamená, že se vše posune směrem ke konci,“ řekl s odkazem na ruskou vojenskou agresi, kterou Moskva vůči Ukrajině rozpoutala loni v únoru. „Vnímám to pozitivně. Věřím, že je šance, že to přinese pozitivní změny pro Ukrajinu. Co se stane v Rusku, je jejich věc. Pro Ukrajinu je hlavní to, aby Rusové stáhli své vojsko z našeho území,“ dodal. Ruská armáda podle něj bude nyní vytíženější vnitrostátními problémy, a Ukrajincům by se proto mohlo ulevit.

Nedaleko na lavičce mezitím odpočívala osmadvacetiletá Anastasija a také ona poslední události v Rusku označovala jako pozitivní pro svou vlast. „Doufám, že to změní myšlení Rusů, kteří dlouhodobě věří ruské propagandě. Možná začnou přemýšlet. Protože člověk, který bojoval proti Ukrajině, se nyní postavil proti ruské vládě,“ přemýšlela. „Třeba zním moc optimisticky, ale po tom všem, co se stalo, chci věřit, že to přinese pozitivní změny,“ poznamenala těhotná Ukrajinka, která má v srpnu porodit chlapečka.

Někteří návštěvníci mykolajivského parku zároveň opatrně vyjadřovali mínění, že by žoldnéři Wagnerovy skupiny pod vedením jejich šéfa Jevgenije Prigožina teoreticky mohli ve svém tažení uspět. „Velká část ruské armády je tady. A vypadá to, že ruští vojáci proti němu (Prigožinovi) moc nechtějí bojovat. Jeho jednotky jsou taky silnější, než běžná ruská armáda,“ přemítal například Oleksandr, jenž žije v Mykolajivské oblasti.

Jeden z kamarádů Nikity, který se představil úplně stejným jménem, byl nicméně s ohledem na další možný vývoj situace opatrnější. „Pokud by se k moci dostal člověk jako Prigožin, mohlo by to být pro Ukrajinu negativní, utratil by ještě více peněz na zbraně proti nám,“ řekl osmnáctiletý Ukrajinec na adresu šéfa Wagnerovy skupiny, která s ukrajinskými vojáky svedla mimo jiné dlouhou krvavou bitvu o východoukrajinské město Bachmut.

Jiní se o situaci v Rusku nechtěli bavit. „Řeknu vám jednu věc: válka je strašná. Zajímá mě jenom má země, mé město. Zůstala jsem tady po celou dobu, bylo to strašné,“ pronesla v parku jedna z obyvatelek Mykolajiva, který se v prvních měsících ruské invaze ocitl u frontové linie, než ukrajinská armáda ruské invazní síly po měsících vytlačila a loni v listopadu se stáhly za řeku Dněpr.