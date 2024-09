Skrývá se to čím dál hůř. Na okupovaných územích učí podle ukrajinských osnov

Melitopol severně od Krymského poloostrova je dnes pokryt nápisy jako „Rusko je naše vlast“ či „Melitopol je Rusko“. Doplňují je svatojiřské stuhy. „Jsou tam tisíce lidí, které ta propaganda děsí. Ale nejděsivější je, že my dospělí – nebo alespoň někteří z nás – chápou, že je to propaganda. Děti to však nechápou. A není tam nikdo, kdo by jim to vysvětlil,“ říká učitelka Anna.

Ještě před válkou bylo na územích, která dnes okupují ruští vojáci, na devět set škol. Mnohé z nich zavřely, přesto výuka na ukrajinském východě dál pokračuje. A to podle učebnic, které dodalo ruské ministerstvo školství. Ukrajinka Anna, jež už od příchodu Rusů proti okupaci veřejně protestovala, začala v reakci na své aktivity dostávat výhrůžky smrtí.

Z Melitopolu, kde původně učila občanskou výchovu, němčinu a biologii, se proto i s dcerou odstěhovala a dnes žije v Záporoží. Ředitel školy ještě před okupací nařídil přechod z prezenční na online výuku, aby učitelé ani jejich studenti neriskovali život při každé cestě do školy. A právě online hodiny využívají lidé, kteří v Melitopolu zůstali a své děti chtějí dál učit v ukrajinštině.

Docházka do ruských škol je dnes pro melitopolské děti povinná, píše nezávislý portál iStories. Většina učitelů, které Anna znávala, však odešla. Protože to, co se nyní ve školách děje, se podle nich jen těžko dá označit za výuku. Jeden z ženiných kolegů například před válkou učil tělocvik. Dnes má na starosti čtyři předměty v ruštině včetně zeměpisu a ekonomie. Učitelé také nechtěli s dětmi vybarvovat ruské vlajky.

Ve dne musejí být děti v ruské škole, na skutečnou výuku tak dojde až večer. Aby se ochránili před prohlídkou vlastního domova, berou někteří rodiče své potomky do jiných bytů. „Chce to velkou kuráž, pokračovat ve studiu na ukrajinské škole, když žijete pod okupační správou,“ zdůrazňuje Anna. Lidé se totiž navzájem udávají úřadům. Podle ní stačí, když zaslechnou, jak se spolu jiní baví ukrajinsky.

„Skrývat se je těžší a těžší. (Rusové) odposlouchávají telefony a neustále navíc hrozí, že rodiče zastaví na ulici a zkontrolují jim mobily. Rodiny ukrývají výukové materiály na flash discích v odlehlých koutech svých domovů,“ vypráví učitelka s tím, že v průběhu okupace počet studentů přihlašujících se na online hodiny klesal, až jich nakonec zbylo jen pár.

Sama Anna už pro letošní rok nemá dost zájemců na to, aby mohla pokračovat v práci. „Děti pod okupací bez přehánění šediví. Jednoduše nechápou, kdy tohle všechno skončí,“ říká učitelka.

Vrátit dětem to, co jim válka vzala

Bývalá ředitelka lycea v Nové Kachovce Iryna zůstala ve městě do srpna 2022, přestože se brzo po invazi fyzická výuka zrušila. Sklep jejího gymnázia na začátku války sloužil jako kryt. A učitelé své žáky dál vzdělávali v online hodinách. Okupanti na ni mezitím začali tlačit, aby přešla na ruské učebnice. Ukrajinka to odmítla a dočasně skončila ve vězení.

Poté, co odjela do Kyjeva, našla nové učitele a rodičům svých někdejších žáků vzkázala, že výuka pokračuje. „Nemohla jsem zradit svou školu. Uvědomila jsem si, že když jsem dokázala přežít okupaci a zajetí, dokážu všechno,“ vzpomíná. K 1. září 2022 se jí přihlásilo 647 studentů, což bylo ještě o deset víc než před válkou.

„Proces distanční výuky jsme zavedli během covidové pandemie. Ale museli jsme se naučit nové triky. Z bezpečnostních důvodů na gymnáziu pracují pouze ti učitelé, kteří žijí na územích ovládaných Ukrajinou anebo v zahraničí,“ cituje iStories Irynu. Rodiny školáků na východě Ukrajiny se pak raději přestěhovaly do menších obcí, kde je nasazeno méně ruských vojáků a lidem nehrozí tak velké riziko razií.

Na rozdíl od Melitopolu už dnes v Nové Kachovce údajně nezbývají téměř žádné funkční školy. Okupační správa na vytvoření nového systému rezignovala. „V roce 2023 se tam otevřela jediná škola a i ta jen online. Některým rodičům přinesli potraviny a dva tisíce rublů (500 korun), když tam zapíšou své děti,“ říká Iryna.

„Ale nikdo nekontroluje, jestli tam chodí nebo ne,“ dodává. V její škole bylo naproti tomu v loňském školním roce zapsáno 568 studentů. Dvě z pěti dětí, které absolvovaly s vyznamenáním, celý rok strávily v okupovaných oblastech.

Podle portálu Meduza však mohly vycestovat na Ukrajinou kontrolované území a osobně si od Iryny převzít diplom, někteří studenti se také rovnou přihlásili na ukrajinské univerzity. Sama Iryna má údajně na akademický rok 2024/2025 ještě víc studentů než loni. Nová Kachovka je podle ní už od listopadu 2022, kdy se ukrajinské armádě povedlo osvobodit nedaleký Cherson, konstantně pod palbou a internet či elektřina často nejde.

Učitelé se o válce, kterou v únoru 2022 spustil ruský diktátor Vladimir Putin, ve třídách snaží nemluvit. Dětem však připomínají, aby dodržovaly bezpečnostní opatření – třeba aby nelezly na stromy, když hledají místo, kde by se mohly připojit na internet a odevzdat domácí úkoly. Některé už to totiž v minulosti udělaly. „Pokud student neprojde testem, jeho život to neohrozí. Nechceme děti ani jejich rodiče dostávat pod tlak,“ podotýká Iryna.

„Neustále chodím do online tříd, jen abych viděla děti a řekla jim, aby se o sebe navzájem staraly. Děti teď potřebují mimořádnou podporu, včetně těch, které žijí pod okupací, těch, které jsou pod palbou na území kontrolovaném Ukrajinou, i těch, které jsou v zahraničí, daleko od svých domovů. Studenti se tak rádi účastní výuky – chtějí se svými spolužáky strávit co nejvíce času, i když třeba jen přes obrazovku. Jejich třídní učitelé pravidelně plánují přestávky, aby si studenti mohli jen tak povídat, pořádají večírky a vůbec jim vracejí to, co jim válka vzala: smích a radost,“ uzavírá Iryna.