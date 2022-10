Někdejší velitel separatistů Girkin odjel na frontu, Ukrajina vypsala odměnu

Strelkov je jedním z obžalovaných ze sestřelení malajsijského letadla nad východní Ukrajinou z roku 2014. V době neštěstí působil v povstaleckém Donbasu jako „ministr obrany“. Později se vrátil zpět do Ruska.

V uplynulých měsících Girkin na sociálních sítích několikrát ostře kritizoval Kreml za postup v invazi na Ukrajinu.

„Ukrajinská vojenská rozvědka zaručuje výplatu 100 000 dolarů za předání Igora Girkina (Strelkova) do ukrajinského zajetí,“ napsala ukrajinská tajná služba na své webové stránce.

Oznámení předcházel jakýsi druh „aukce“, kdy Ukrajinci nabízeli na sociálních sítích za hlavu Girkina různé sumy. Aktivista Sergij Sternenk nabídl za dopadení bývalého důstojníka FSB 10 tisíc dolarů, zpěvák rockové kapely Taras Topolja zvedl částka o dalších 10 tisíc, později vystoupila po dalších příhozech k neděli ráno na 50 tisíc dolarů.

Girkin na Ukrajině čelí trestnímu řízení. Ukrajinské úřady jej viní z terorismu, porušování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, mučení a úmyslné vraždy a z porušování zákonů a válečných zvyklostí.

Po podezřelém ze sestřelení letadla MH17 pátrá i Nizozemsko. Podle příbuzného jedné jedné z obětí a předsedy organizace na podporu vyšetření celé události Stichting Vliegramp MH17 Pieta Ploega by byla dobrá věc, pokud by Girkin „za krk“ přiveden do Nizozemí.