Pro tanky je úzký, pro sanitku ne. Zelenskyj otevřel most k separatistům

„Pro tanky je ten most příliš úzký, ale sanitka jím může projet,“ prohlásil ve středu Zelenskyj. Původní most přes řeku Severní Doněc v obci Stanycja Luhanska vyletěl do povětří v březnu 2015. Z jeho zničení se vzájemně obviňují obě znepřátelené strany.

Obec se letos v červnu stala prvním z míst, kde se od sebe odpoutaly jednotky separatistů a vládní vojska. V současnosti patří k pěti místům, kde civilisté z obou stran mohou vstoupit na území nepřátelské strany. Po čtyřměsíční práci na obnově tak mohou učinit po novém mostu či spíše lávce, široké 2,5 metru.

„Všechno to vypadá pěkně, akorát tam visí špatné vlajky. Ale to je v pořádku, jednou je sundáme,“ poznamenal Zelenskyj při pohledu na druhý konec mostu, ústící na povstalecké straně, kde vlály ruské prapory.



Na opačném konci mostu mezitím podle agentury Reuters mluvil Vladislav Dejnego, jeden z povstaleckých vůdců. Obvinil Ukrajinu, že předchozí most zničila a pak sabotovala snahu most opravit. Otevření nového označil za „vítězství zdravého rozumu“.



Schůzka Zelenského a Putina se má konat za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové 9. prosince v Paříži. S jednáním se spojují naděje na ukončení konfliktu mezi vojsky prozápadní vlády v Kyjevě a proruskými separatisty. Konflikt si od jara 2014 vyžádal kolem 13 000 mrtvých.



Zelenskyj uvedl, že by chtěl na pařížské schůzce dohodnout konkrétní termíny a závazky pro nastolení trvalého - nikoli „falešného“ - příměří na Donbasu. Přeje si navrácení povstaleckých území pod ukrajinskou kontrolu a uspořádání místních voleb „už na ukrajinském, a ne dočasně okupovaném území“ na Donbasu.

Kyjev a Západ obvinují Rusko z podpory separatistů, Moskva jakékoliv zapojení do konfliktu popírá. Putin poznamenal, že Zelenského zná zatím jen z telefonátů, ale zdá se mu, že je to milý a upřímný člověk, který „skutečně chce změnit situaci k lepšímu, a to i na Donbasu“.

Ukrajinci protestovali proti Zelenského příslibu udělit autonomii územím ovládaným povstalci (video z 6.10.2019):