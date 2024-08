Mír, který může fungovat. Kyjev chystá Rusku návrh, vzorem je obilná dohoda

Šestého srpna ukrajinská armáda leckoho překvapila, místo obrany stávajících pozic vtrhla do ruské Kurské oblasti. Zprvu to vypadalo, že jde o jednorázový výpad, během pár dnů však vojáci obsadili přes tisíc kilometrů čtverečních území. Mohlo by se zdát, že smělý výpad proti Rusku přinese tvrdou odplatu, ta však nepřichází.

Z Kyjeva se začínají ozývat stále silnější hlasy, které chtějí na současném vojenském úspěchu vystavět mírový plán. Ukrajinské velení má v ruce trumf, který Vladimir Putin nemůže přehlížet. Jenže otevřené rozhovory o klidu zbraní stále nepřicházejí v úvahu. Jedno řešení by se však našlo.