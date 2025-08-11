Merz svolal jednání Evropanů s Trumpem a Zelenským před summitem na Aljašce

V různých formátech by se měli virtuálních rozhovorů účastnit prezidenti a předsedové vlád Německa, Finska, Francie, Británie, Itálie, Polska a Ukrajiny, předsedkyně Evropské unie Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa, generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trumpa a jeho viceprezident J. D. Vance.
„Mimo jiné by v nich mělo jít o další možnosti, jak vyvinout tlak na Rusko. Kromě toho by se mělo hovořit o přípravě možných mírových jednání a s tím spojených otázkách územních nároků a bezpečnosti,“ uvedl mluvčí německé vlády Kornelius. Podle agentury DPA, která se odvolává na vládní zdroje, se jednání uskuteční prostřednictvím videokonference.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, na které by měli v pátek jednat o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Zelenského. Evropští politici před pátečním summitem naléhají na to, aby byla Ukrajina do jednání zapojena. Zelenskyj dnes řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak.
Evropa žádá o pozornost
Evropští politici před summitem naléhají na to, aby se Ukrajina zapojila do jednání o míru s Ruskem. Zelenskyj dnes řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni třeba zvýšit tlak. Před schůzkou Trumpa s Putinem Spojené státy podle polského premiéra Donalda Tuska slíbily Evropanům konzultace.
Mluvčí německé vlády Steffen Meyer řekl, že pokud cílem jednání šéfů Bílého domu a Kremlu je udržitelný a také spravedlivý mír, nelze z něho vynechat Ukrajinu. „Je zcela vyloučené, aby se tohoto cíle dosáhlo bez Ukrajinek a Ukrajinců,“ uvedl.
Také mluvčí britského premiéra Keira Starmera řekl, že jakákoliv mírová dohoda musí být tvořena s ukrajinskou účastí. „Ukrajina se musí o své vlastní budoucnosti rozhodnout sama a my ji v tom budeme na každém kroku podporovat,“ prohlásil.
Zástupci Kyjeva na schůzku zatím pozvánku nedostali a ukrajinští představitelé se obávají, že oba vůdci by se mohli pokusit diktovat podmínky ukončení války Ruska proti sousední zemi.
„Rusko odmítá zastavit zabíjení, a proto nesmí získat žádné odměny ani výhody,“ napsal prezident Zelenskyj na sociálních sítích.
Polský premiér Tusk upozornil, že válka, kterou Rusko rozpoutalo, nemůže Moskvě přinést prospěch jen proto, že je agresorem. „Nesmíme připustit, aby Rusko z konfliktu vyšlo přesvědčeno, že může beztrestně porušovat hranice, a že svět s tím bude souhlasit,“ řekl a dodal, že nejde jen o Ukrajinu, ale i o polskou bezpečnost.
Tusk poznamenal, že před pátečním summitem Trump-Putin na Aljašce cítí směsici obav a nadějí. Zejména představitelé baltských zemí i Polska po ruské invazi na Ukrajinu varují, že pokud tato země padne, Rusko se nezastaví a ohroženy budou i další státy.
Český premiér Petr Fiala také reagoval. „Přál bych si, aby jednání o míru nebo alespoň o příměří uspělo. Ale aby bylo trvalé a spravedlivé, musí s ním souhlasit i napadená Ukrajina. To je základ,“ sdělil.
Ministr zahraničí Jan Lipavský během návštěvy ukrajinského Zborova řekl, že Evropa v současnosti platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, a jednání o míru se přirozeně bude účastnit. Také on zdůraznil, že při vyjednávání o něm „to musí být Ukrajina, která rozhodne o tom, na co je ochotna přistoupit, a na co není ochotna přistoupit“.
Generální tajemník NATO Mark Rutte ale v rozhovoru pro americkou stanici ABC poznamenal, že jen těžko půjde vyhnout se otázce budoucnosti ukrajinských území nyní ovládaných Ruskem. Je podle něho důležité rozlišovat mezi faktickým a právním uznáním ruské kontroly nad částí ukrajinského území. Možná dohoda by mohla například konstatovat, že Rusko fakticky určitá území ovládá, aniž by tato kontrola byla uznána právně.