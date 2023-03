Ruské plavidlo zachránila loď s Ukrajinci. S kapitánem z Mariupolu

Tři Rusové vypluli na svou plavbu z Kronštadtu v červenci 2021, ještě před válkou, a překonali vzdálenost více než 13 300 námořních mil (asi 24 630 kilometrů), než je bouře u Latinské Ameriky div nepřipravila o život. Podle kapitána Stanislava Berezkina je zachránila posádka ukrajinské lodi, která dokázala trosečníky dostat na palubu a poskytla jim první pomoc. Loď nyní pluje do Chile.

„V poledne 15. března nás zastihlo špatné počasí. Dvanáct hodin jsme se plavili proti větru a třímetrovým vlnám. V noci se trimaran řídil čím dál hůře: stožár se ohnul a řídicí mechanismus kormidla se rozbil v několika místech,“ řekl kapitán ruské plachetnice se třemi trupy Berezkin serveru Sibir.Realii. Při opravě zjistili jachtaři trhlinu, která se postupně rozšiřovala.

Posádka nad lodí ztratila kontrolu a rozhodla se volat o pomoc. To naštěstí zachytila loď Sounion, plující pod panamskou vlajkou z USA do Brazílie. Pět hodin jí trvalo pátrání po trosečnících a další dvě hodiny kvůli velkým vlnám trvalo, než se podařilo Rusy nalodit na palubu a jejich poškozené plavidlo vzít do vleku.

„Ocitl jsem se tam, kde neexistují rasy a národnosti, kde ti pomohou bez ohledu na to, jakým jazykem mluvíš a jakou máš barvu kůže. Na moři máme všichni boha na dosah ruky,“ řekl Berezkin. S ukrajinskými námořníky se raději nebaví o válce, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo.

A když kapitán lodi řekl, že je z Mariupolu a před bombardováním musel odjet do Kyjeva, „raději jsme se nikoho na nic neptali – je to špatné téma“. Ukrajinský kapitán lodi Sounion si nepřál být jmenován.