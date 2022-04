Ukrajina je chápavější, v rozhovorech došlo k pokroku, uvedl Lavrov

Ukrajinská a ruská delegace se naposledy setkaly v Istanbulu. Dohodly se na pátečním pokračování mírových rozhovorů.

Kyjev při jednáních navrhnul nový systém garancí, přičemž garanty jeho bezpečnosti by měly být některé další státy. Pokud bude systém garancí fungovat, Ukrajina by se pak mohla stát neutrální zemí.

Ukrajina by se tedy vzdala snah vstoupit do NATO či jiné vojenské aliance, což žádá Rusko. Taktéž by nehostila na svém území žádné zahraniční vojenské jednotky a neměla by jaderný vojenský program. Ukrajinci také Rusům navrhli hovory o statusu okupovaného ukrajinského poloostrova Krym na dalších patnáct let, uvedla agentura Reuters.

Ruský hlavní vyjednavač Vladimir Medinskij označil ukrajinské návrhy za konstruktivní a řekl, že o nich bude informovat ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň však upozornil, že Ukrajina a Rusko před sebou mají ještě „dlouhou cestu“, než bude připravena dohoda o podmínkách přijatelných pro obě strany.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu řekl, že úterní jednání v Istanbulu mezi Ukrajinou a Ruskem představovala výrazný pokrok, jejich výsledky ale nejsou plně naplňovány. Ankara tvrdí, že je v obecné rovině ochotná stát se jedním z garantů ukrajinské suverenity.

Lavrov je na návštěvě Indie, aby lobboval za její podporu a zvrátil pokusy západních emisarů přesvědčit Nové Dillí, aby se připojilo k sankčnímu režimu uvalenému na Rusko řadou zemí. Indie, která má s Ruskem dlouhodobě dobré vztahy, se zatím zdráhá invazi odsoudit, s Ruskem naopak pokračuje v obchodních jednáních.

„Oceňujeme, že Indie bere celou tuto záležitost v celé šíři a ne pouze jednostranně,“ prohlásil Lavrov. Rusko je jedním z největším indických dodavatelů zbraní i ropy, proto si jej země podle analytiků nechce rozhněvat.