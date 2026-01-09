Polovina domů v Kyjevě je po útoku bez tepla. Odjeďte, vyzval starosta Kličko

  16:38
Polovina bytových domů v Kyjevě, skoro šest tisíc, je kvůli poškození kritické infrastruktury při ruském útoku bez tepla. V pátek to uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Místy jsou také přerušeny dodávky vody. Doporučil těm, kdo mohou, aby načas odjeli z hlavního města.

Rusko v noci napadlo ukrajinskou metropoli drony, střelami s plochou dráhou letu i balistickými raketami. Útok si podle úřadů vyžádal nejméně čtyři mrtvé a více než dvě desítky zraněných.

Záchranáři pracují v ukrajinském Kyjevě v bytovém domě, který zasáhl ruský úder. (9. ledna 2026)
Muž stojí v ukrajinském Kyjevě v bytovém domě, který zasáhl ruský úder. (9. ledna 2026)
Mrtvé tělo záchranáře leží na zemi před obytným domem poškozeným ruským útokem na Kyjev. (9. ledna 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) při příjezdu na Ukrajinu (9. ledna 2026)
Podle ukrajinské premiérky Julije Svyrydenkové se více než 400 tisíc odběratelů v Kyjevě ocitlo bez proudu. Rusové podle ní úmyslně zaútočili na kotelny v kyjevských čtvrtích.

Kyjev udělal ústupky, teď je řada na Rusech, řekl Macinka na Ukrajině

Komunální služby podle starosty dělají vše, aby co nejdříve obnovily dodávky elektřiny a tepla do kyjevských domovů, „ale útok na Kyjev z minulé noci nejcitelněji zasáhl objekty kritické infrastruktury“ a „bohužel se v nadcházejících dnech předpovídá obtížné počasí“.

Práce na opravách komplikuje mráz

Teploty v ukrajinském hlavním městě, kde je v pátek na návštěvě český ministr zahraničí Petr Macinka, klesly na minus deset stupňů Celsia a práce na opravách komplikuje silný nárazový vítr a mráz.

Energetici upřednostňují obnovu dodávek elektřiny do kritické infrastruktury, napsala tisková agentura Ukrinform.

Rusové zaútočili na Kyjev, na Lvov vyslali Orešnik. Hrozba pro Evropu, varuje ministr

Město se podle starosty nejprve postaralo o vytápění sociálních zařízení, zejména nemocnic a porodnic, z mobilních kotelen. A komunální služby společně s energetiky pracují na obnovení dodávek elektřiny a tepla do kyjevských domovů. Upozornil však, že bude nějakou dobu trvat, než zásobování vodou bude normálně fungovat.

V Kyjevě nyní funguje více než 1 200 míst, kde se lze ohřát, koupit si teplé jídlo a pití a dobít mobily, upozornil starosta. Vyzval Kyjevany, kteří mají doma teplo a vodu, aby pomohli spoluobčanům a pozvali je se ohřát, uvařit si či připravit dětskou výživu.

