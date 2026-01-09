Rusko v noci napadlo ukrajinskou metropoli drony, střelami s plochou dráhou letu i balistickými raketami. Útok si podle úřadů vyžádal nejméně čtyři mrtvé a více než dvě desítky zraněných.
Podle ukrajinské premiérky Julije Svyrydenkové se více než 400 tisíc odběratelů v Kyjevě ocitlo bez proudu. Rusové podle ní úmyslně zaútočili na kotelny v kyjevských čtvrtích.
|
Kyjev udělal ústupky, teď je řada na Rusech, řekl Macinka na Ukrajině
Komunální služby podle starosty dělají vše, aby co nejdříve obnovily dodávky elektřiny a tepla do kyjevských domovů, „ale útok na Kyjev z minulé noci nejcitelněji zasáhl objekty kritické infrastruktury“ a „bohužel se v nadcházejících dnech předpovídá obtížné počasí“.
Práce na opravách komplikuje mráz
Teploty v ukrajinském hlavním městě, kde je v pátek na návštěvě český ministr zahraničí Petr Macinka, klesly na minus deset stupňů Celsia a práce na opravách komplikuje silný nárazový vítr a mráz.
Energetici upřednostňují obnovu dodávek elektřiny do kritické infrastruktury, napsala tisková agentura Ukrinform.
|
Rusové zaútočili na Kyjev, na Lvov vyslali Orešnik. Hrozba pro Evropu, varuje ministr
Město se podle starosty nejprve postaralo o vytápění sociálních zařízení, zejména nemocnic a porodnic, z mobilních kotelen. A komunální služby společně s energetiky pracují na obnovení dodávek elektřiny a tepla do kyjevských domovů. Upozornil však, že bude nějakou dobu trvat, než zásobování vodou bude normálně fungovat.
V Kyjevě nyní funguje více než 1 200 míst, kde se lze ohřát, koupit si teplé jídlo a pití a dobít mobily, upozornil starosta. Vyzval Kyjevany, kteří mají doma teplo a vodu, aby pomohli spoluobčanům a pozvali je se ohřát, uvařit si či připravit dětskou výživu.