Znič si Kerčský most, nabízí ukrajinská hra. Na Rusy se dá zaútočit i sklenicí okurek

Ukrajinci si nyní mohou natrénovat zničení Kerčského (Krymského) mostu, tedy alespoň ti, kteří mají v oblibě videohry. Právě taková totiž právě přišla na trh. V „Lovci mostu“ si lidé mohou vybrat z široké palety zbraní, včetně sklenice okurek, píší ukrajinská média. Most vedoucí z Ruska na Rusy okupovaný Krymský poloostrov se v minulosti několikrát stal terčem ukrajinského útoku.

„Zdravím, pilote. Připrav se na nasazení svého dronu v nadcházející misi! Tvým cílem je zabránit nepříteli v tom, aby tento důležitý most využil. Můžeš vyzkoušet různé taktiky a schopnosti v prostředí, které se dá zcela zničit. Tvoje role je klíčová!“ láká hra Bridge Hunter, jež se minulý týden objevila na hráčské platformě Steam.

Hráči mohou použít drony různých typů, stíhačky i další zbraně inspirované technikou skutečně používanou ukrajinskými vojáky tak, aby zničili nejen most, ale i ruské vybavení na něm uložené.

Portál Kyiv Post pak s odkazem na jednoho z hráčů uvádí, že je možné zvolit i sklenici okurek. Ta upomíná na starší ukrajinskou ženu, jež na začátku ruské války obletěla média s tvrzením, že „sundala“ ruský dron zavařovací sklenicí.

Tvůrci hry – společnost Double Light – se také spojili s charitativní organizací Come Back Alive, která dostane 25 procent výdělku z Bridge Hunteru.

Kerčský nebo také Krymský most, postavený Ruskem po okupaci Krymského poloostrova, Ukrajina vnímá jako symbol vojenské rozpínavosti svého souseda. Po začátku války v únoru 2022 jej poškodily dvě různé exploze. Jednu způsobily výbušniny umístěné v nákladním voze, další pak námořní dron.

Ukrajinské síly se naposledy v červnu letošního roku pochlubily, že zasáhly pilíře tohoto mostu. Tajná služba SBU tehdy uvedla, že se jí podařilo pod hladinou umístit na pilíře mostu více než tunu výbušniny.

