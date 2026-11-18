Mezi šesti raněnými na Ukrajině je patnáctiletý chlapec, tři ženy a dva muži, uvedl Hanža na sociální síti Telegram. Ruské drony také poškodily v Dnipru obytný dům, rodinný dům, ubytovnu, park a infrastrukturu.
|
NATO chce obnovit systém Starshield, Ukrajina však stále bojuje s výpadky
Při náletu ukrajinských dronů na Krasnodarský kraj vypukly požáry ve dvou podnicích, čtyři lidé utrpěli zranění, informoval krizový štáb regionu na jihozápadě Ruska, aniž by upřesnil zasažené podniky.
Drony mohly napadnout ilskou a afipskou rafinerii, napsal portál Ukrajinska pravda s odvoláním na zprávy ze sociálních sítí. Očití svědci slyšeli výbuchy a palbu protivzdušné obrany, dodal.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 141 dronů, z nichž 126 se podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na sedmi blíže neupřesněných místech.
Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 184 ukrajinských dronů nad třemi ruskými regiony, anektovaným Krymem a nad Azovským mořem, informovalo ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících dronů a případných škodách se nezmínilo.
|
„Nereálná přesnost.“ Rusové žasnou nad úderem na Krym, podezírají Západ
Moskva také tvrdí, že ruské drony v noci zaútočily na přístavní infrastrukturu v ukrajinském městě Izmajil, které leží u hranic s Rumunskem, a na námořní nákladní loď přepravující do ukrajinského přístavu Pivdenne u Oděsy vojenský náklad.
|
Zelenskyj žádá spojence o střely Patriot. Američané kritizují údery v Rusku
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.