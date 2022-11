Žádná voda, léky, jídlo. Cherson je katastrofa, místní lidé ale slaví svobodu

Místní obyvatelé žili osm měsíců pod ruskou okupací, v pátek ruské ministerstvo obrany oznámilo, že dokončilo stažení svých sil z města a v Chersonu se brzy objevili první ukrajinští vojáci.

Podle šéfa ukrajinské policie Ihora Klymenka začalo ve městě pracovat asi 200 policistů. Jejich úkolem je nyní mimo jiné zřizovat kontrolní stanoviště, ale i sbírat důkazy o možných válečných zločinech, které byly v oblasti spáchány. Policejní týmy rovněž pátrají po nevybuchlé munici a snaží se ji zneškodnit. Jeden z policistů byl dnes právě při odminovávání administrativní budovy zraněn, dodal Klymenko na facebooku.

Poradce místního starosty Roman Holovňa popsal situaci ve městě jako „humanitární katastrofu“. Lidem, kteří v Chersonu zůstali, chybí voda, léky i jídlo. Například chleba nebylo možné v Chersonu péct kvůli nedostatku elektřiny, dodal Holovňa.

„Okupanti a kolaboranti dělali všechno možné pro to, aby lidé, kteří ve městě zůstali, v těch dnech, týdnech a měsících čekání na ukrajinské vojáky co nejvíce trpěli,“ citoval Holovňu list Ukrajinska pravda. „Dodávky vody ve městě prakticky neexistují,“ dodal. Podle jeho odhadů nyní ve městě žije 70 tisíc až 80 tisíc lidí, zatímco na začátku invaze to bylo 320 tisíc obyvatel.

Šéf společnosti Chersonoblenergo, která místním obyvatelům dodává elektřinu, se již nechal slyšet, že se elektrický proud postupně navrátí „do všech obcí v Chersonské oblasti“, jakmile budou osvobozeny a dodavatelská firma získá nezbytné povolení od armády.