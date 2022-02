Rusové bývají tvrdší a bezohlednější než Ukrajinci, tvrdí novinář

Přijde mi, že jako Češi máme v reálu problém rozlišovat mezi Rusy a Ukrajinci. Že je tak nějak pořád házíme do jednoho pytle. Jaký je mezi těmi národy rozdíl?

S tím házením do jednoho pytle máte naprostou pravdu. Dovolím si zacitovat slova profesorky Haškovcové (bioložka a filozofka Helena Haškovcová, pozn. red.), která mi před lety říkala: „Víte, Libore, pro mě to byli absolutně všechno Rusáci. Pak jsem se přestěhovala v Praze z Pankráce na sídliště ve Vysočanech a v tom mém vchodu najednou byla jedna ruská a jedna ukrajinská rodina. Teprve pak jsem pochopila, jak nebetyčný je mezi nimi rozdíl.“ Ten rozdíl je daný historicky, kulturně i vnímáním Rusů jako velkého národa. Nechci zevšeobecňovat a nasazovat jim psí hlavu, ale bývají mnohem častěji bezohlednější, ráznější a tvrdší. V tomhle historickém kontextu jsou nám Ukrajinci vlastně poněkud bližší.

Cílem téhle mocenské hry může být i něco jiného než samotná Ukrajina, která by se Rusům i v případě dobytí jen velice těžko okupovala.