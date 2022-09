Rusové uvázlí v Chersonsku nabízejí kapitulaci, uvedla ukrajinská armáda

Některé ruské jednotky v Chersonské oblasti se pokoušejí vyjednat s ukrajinskou armádou kapitulaci, oznámila v pondělí podle serveru The Voice of Ukraine ukrajinská armádní mluvčí Natalija Humenjuková. Podle ní se velitelé ruských jednotek snaží najít všechny způsoby, jakými ukončit boj, a to od překotného ústupu až po složení zbraní.