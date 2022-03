Nejsi chlap. Jdi do p*dele, vzkazuje Putinovi ukrajinský exprezident Juščenko

V pořadí třetí prezident Ukrajiny se ve svém projevu obrátil na Rusko, tamní obyvatele a „skřety, kteří vedou válku Ruska proti Ukrajině“. „Má krátká poznámka, nebo spíš emoce, je věnovaná muži, který podle mého názoru nikdy neměl skutečnou mužskou odvahu a důstojnost,“ říká se zjevným odkazem na Vladimira Putina.

Dále se zamýšlí, že jeho slova „ze zmíněných důvodů“ zřejmě na druhé straně nebudou pochopena ani přijata. „Ale máme zde dalších 140 milionů bohabojných lidí,“ pokračuje Juščenko. „Dnešní Ukrajina je pod palbou, hoří od východu k západu, od jihu k severu. Naše děti, ženy a muži a nejcennější světoví vojáci umírají,“ říká.

Ruský režim nazývá juntou či fašistickým režimem. „Ukrajina vám to nikdy neodpustí! Minimálně ne dnešní generace. Jste prokletí. Nejste ‚osvoboditelé‘. Vy jste ten mor a popravčí čety, které přinesly utrpení do naší svaté ukrajinské země, vy přinášíte smrt mému milovanému ukrajinskému národu a státu,“ vyčítá Juščenko Rusům.

Vysvětluje jim, že o ně nikdo v žádném domě, žádné vesnici a žádném městě na Ukrajině nestojí. „Dnes vás s radostí přivítá jen ukrajinská půda. A ta to mimochodem dělá úspěšně už sedmý den!“ rýpnul si také.

Výrok připomíná výjev ze začátku invaze, kdy neznámá Ukrajinka v Chersonu křičela na ruského vojáka, aby si dal do kapes slunečnicová semínka. A to proto, aby z nich vyrostly květiny poté, co muž na Ukrajině zemře.

„Chcípněte v pekle,“ radí také Juščenko ruským okupantům, kteří se podle něj jednoznačně „odkopali“ a svými skutky dokazují, že i dnes stejně jako v časech SSSR chtějí válku. Zmiňuje třeba ruské působení v Jižní Osetii, Abcházii nebo Náhorním Karabachu.

Nabádá Rusy, aby vzali rozum do hrsti a vystoupili proti tomu, co se děje. Jinak jsou prý spolupachatelé. „Je to vaše povinnost. Přál bych si, aby adresát této výzvy ukončil své maniakální šílenství způsobem, který pro něj bude nejdostupnější,“ obrací se znovu na ruského prezidenta, aniž ho jmenuje. „Jdi do p*dele!“ radí mu a dodává: „Sláva Ukrajině!“

Juščenko není jediným ukrajinským exprezidentem, který se do zuřícího konfliktu vložil. Předchůdce nynějšího lídra země Volodymyra Zelenského Petro Porošenko se totiž už na začátku bojů rozhodl svou zemi bránit s kalašnikovem v ruce.

Osmašedesátiletý Juščenko Ukrajině vládl v letech 2005 až 2010 a ještě před tím na přelomu milénia byl ukrajinským premiérem. Z doby své politické kariéry si dodnes nese fyzické následky. Na podzim roku 2004, v době prezidentské volební kampaně, se ho totiž někdo pokusil otrávit.

Lékaři v Rakousku pak zjistili, že má v krvi 6000krát vyšší hladinu dioxinu, než je běžné. Juščenko si je jistý, že za atentátem stojí Rusko a že byl otráven během večeře s šéfy tajných služeb. Opoziční politik sice otravu přežil, od té doby má však zohyzděnou tvář. Volby přesto vyhrál a porazil protikandidáta Viktora Janukovyče.

Ten pak Juščenka v prezidentském paláci vystřídal v roce 2010. A nyní je tento spojenec Kremlu podle médií zřejmě v běloruském hlavním městě Minsk a chystá se na „speciální operaci“. Tvrdí to list Ukrajinska pravda s odvoláním na své zdroje z ukrajinské rozvědky. Spekuluje se, že by se Janukovyč mohl stát znovu prezidentem Ukrajiny v případě, že Rusko zemi ovládne.