Don’t Worry, Be Happy, zní ulicemi. Lidé „mámu Oděsu“ odmítají opustit

„Don’t Worry, Be Happy,“ zní Oděsou. Ulicí nedaleko historické operní budovy se táhnou pytle s pískem a protitankové zábrany. Lidí je pomálu. Podle některých zpráv jsou pro ruskou armádu další na řadě.

Pohodová píseň Bobbyho McFerrina je puštěná záměrně. Má Oděsany uklidnit. A nejen ona, hudební soubor ukrajinského námořnictva lidem hraje i státní hymnu. „Nevzdali jsme se Hitlerovi, nevzdáme se ani nikomu jinému,“ říká ředitelka oděské filharmonie Galyna Zitserová.

„Nemůžu říct, že nejsem vyděšená, protože jsem velice vyděšená. Hlavně když vidíme zprávy o zničených městech a mrtvých vojácích. Modlíme se za našeho prezidenta, za naši armádu, aby jim Bůh dal sílu a zdraví k tomu, aby nás ochránili,“ pokračuje.

Ruský útok přitom nemusí přijít ze země či ze vzduchu. Městu na pobřeží Černého moře hrozí také napadení po vodě. Pytle s pískem proto lidé vykládají i na pláži. V pondělí také námořnictvo oznámilo, že potopilo ruskou loď.

Panice však místní nepropadají, říká pro agenturu Reuters jednašedesátiletý Vasyl Miloserdnyj. V obchodech je dost jídla, v bankomatech dost hotovosti a místní zemědělci stále přivážejí mléko, maso i vejce. „Doufám, že se to brzo vyřeší, že to skončí,“ dodává muž.

V úterý, na Mezinárodní den žen, si vojáci dokonce našli čas, aby místním ženám rozdali květiny. „Válka neválka, naše ženy musí být chráněny, milovány a respektovány,“ řekl k tomu rezervista Jurij.

Námořní výpad, ale i útoky dělostřelectva, očekává také oděský starosta Genadij Truchanov. Vojáci by přitom podle něj mohli přijít i z Podněstří, moldavského území pod kontrolou Rusů. Ujišťuje však, že město je připravené.

Nyní je situace „relativně klidná“, pokud však Rusové přijdou – i Truchanov hrozbu považuje za bezprostřední – narazí třeba na zaminované pláže. Nachystané jsou protiletecké kryty či zásoby potravin na dlouhé obléhání. Obyvatelé včetně žen se odmítají evakuovat. Nechtějí svou „mámu Oděsu“, jak městu láskyplně říkají, opustit.

A ve stejném rozpoložení se nachází i sám starosta. Tento bývalý voják lidem ve videovzkazu slíbil, že je „připraven a morálně povinen zůstat v Oděse, ať se bude dít cokoliv. Neví prý, zda chce ruský autoritář Vladimir Putin srovnat historické přístavní město se zemí.

Až do nedávna si nedokázal představit ani to, že nařídí bombardování Charkova. Tedy města, ve kterém žijí téměř výhradně Rusové. Přesto to udělal a záběry z rozbombardovaného města ukazují naprostou zkázu.

Oděsa má pro Rusy velkou historickou a ideologickou hodnotu. Byla založena Kateřinou Velikou a v dobách SSSR se stala klíčovým obchodním přístavem. „Rusové vždy jezdili do Oděsy, vždy tam k nim byli milí, upřímní... A teď co? Budou na Oděsu padat bomby? Dělostřelecké granáty? Rakety?“ připomněl v neděli i prezident Volodymyr Zelenskyj.

Lidé v Oděse si při skládání pytlů s pískem stíhají i zazpívat: