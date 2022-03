Rozstřílené auto, rakety padají na domy. Mrtvých je 474 civilistů, i 41 dětí

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Nárůst bilance se očekává, protože se ověřují informace o stovkách dalších civilních obětí například ve městech Mariupol a Volnovacha. Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová v úterý oznámila, že při bojích zemřelo nejméně 41 dětí.

„Neuplyne ani den bez toho, aby přišly zprávy o desítkách dalších civilních obětí, které jsou důsledkem nevybíravého bombardování a ostřelování obytných oblastí ve velkých ukrajinský městech,“ řekla ukrajinská vyslankyně při Radě OSN pro lidská práva Jevhenija Filipenková.

Pondělní bilance OSN hovořila o 406 mrtvých a 801 zraněných.

Podle ukrajinské ombudsmanky je mezi mrtvými 41 dětí, dalších 76 dětí je zraněných. Jen v Charkově podle ní byly vedeny útoky proti 30 školám a 27 školkám.

„Je stále nemožné určit počet mrtvých a raněných v Mariupolu a Volnovaše. Tato města blokují ruské okupační síly,“ citovala Denisovovou agentura Interfax Ukrajina.

Kyjev ruské síly dlouhodobě obviňuje, že útočí i na trasy, kterými se mají civilisté přesouvat do bezpečí. Vina za úmrtí lidí při leteckých útocích nebo blokádách leží jednoznačně na ruském státu, řekl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Ale zodpovědnost za to leží na těch, kdo už 13 dní nejsou s to někde na Západě v kancelářích přijmout rozhodnutí. Na těch, kdo ještě neuzavřeli ukrajinský vzdušný prostor,“ citovala jeho slova agentura Interfax Ukrajina. Západní lídři se bezletovou zónu nad Ukrajinou zdráhají zavést v obavě, že by zapojením svých bojových letounů NATO vstoupilo do přímého konfliktu s Ruskem.