Ukrajinští oligarchové prchají ze země, odletělo nejvíc charterů za šest let

Ukrajinští oligarchové a podnikatelé opouštějí Ukrajinu charterovými lety. V pondělí na to upozornil list Ukrajinská pravda, podle kterého jen v neděli z Kyjeva odletěly na dvě desítky charterů a soukromých letadel, a to včetně letounů nejbohatšího Ukrajince. „Takové množství charterů nebylo za šest let pozorování letového provozu,“ napsal deník.