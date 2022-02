Volyňští Češi se chtějí dostat do ČR. Chybějí však autobusy i řidiči

Češi na Ukrajině plánují vyslat sto dětí a žen do bezpečí. Nedaří se jim však sehnat autobusy. Když řidiče seženou, o hodinu později to zruší. Hlavním problémem však je, že kvůli silničním zácpám a bojům autobus daleko nedojede. Rodiny se tedy schovávají a modlí se, co bude dál.