Putin je jako gangréna, myslí si Kličko. Se záložníky trénuje na invazi

„Mnozí z nás sloužili v armádě a tyto dovednosti je zapotřebí obnovit. Myslím, že tento výcvik je v zemi, která je téměř osm let ve válce, pro nejvyšší úředníky nutností,“ popsal listu The Telegraph Kličko, jenž se v očekávání invaze účastní cvičení, která pořádá Kyjevská územní obrana.

Na jejích akcích se dobrovolníci ve svém volném čase učí od armádních veteránů bojovou techniku, obranu pozic a další dovednosti. Napříč zemí má Ukrajinská územní obrana asi sto tisíc členů přidělených do 25 brigád. Alespoň jedna jednotka existuje v každém z 24 ukrajinských regionů.

Padesátiletý Kličko se stal starostou Kyjeva v únoru 2014 – uprostřed ruské anexe Krymu. Znovuzvolení se dočkal již dvakrát. Ve své předchozí kariéře byl fenomenálním boxerem. V těžké váze vyhrál 45 ze svých 47 profesionálních zápasů a vysloužil si přezdívku „Doktor železná pěst“.

Kličko je vůdcem politické strany Ukrajinská demokratická aliance za reformy (UDAR), jež loni získala v hlavním městě ve volbách téměř 51 procent hlasů. V úřadu se zasadil například o výstavbu stovek kilometrů silnic či uzavření ilegálních kiosků hyzdících metropoli. Kličko je rovněž zastáncem větší evropské integrace.

Kritice naopak čelil v souvislosti s pandemií covidu-19. Zavedená koronavirová omezení podle některých porušovala svobodu jednotlivců. Kritici mu vyčítali také nízkou míru proočkovanosti. V třímilionovém Kyjevě je plně očkováno šedesát procent obyvatel.

Kličko vyzval obyvatele, aby se přidali k územní obraně:

vitaliyklitschko Друзі! На Покрову ми вітаємо та шануємо наших захисників і захисниць.



Тих, хто не відступає від віри та принципів. Хто захищав і захищає територіальну цілісність та незалежність України.



І завжди пам’ятаємо про героїв, які поклали життя за свободу нашої держави.



Низький уклін та шана всім воїнам-захисникам України!



Слава Україні!

Nesmíme Rusku ustoupit, věří Kličko

Kličko věří, že mu sportovní minulost v případě konfliktu dobře poslouží. „Myslím, že je to o povahových rysech, které sdílejí všichni profesionální sportovci. Sebedisciplína, pečlivost, vytrvalost a silný smysl pro soustředění jsou klíčové principy, které vám pomohou uspět,“ uvedl.

„Sportovní kariéra mi rovněž pomohla při sbírání kontaktů, které jsou užitečné a dávají mi velkou výhodu. Ukrajina nemůže překonat těžké výzvy, kterým čelí, bez přátel a spolehlivých partnerů,“ dodal. „Jsem připraven bránit svou vlast,“ řekl listu Bild s tím, že apeluje na obyvatele, aby přiložili ruku k dílu a přidali se k územní obraně.

Moskva, jež v poslední době soustřeďuje u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků, požaduje od NATO, aby se zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát a upustilo od vojenských aktivit v zemi. Kyjev tvrdí, že Rusko se připravuje na možnou invazi do země, což Moskva popírá.

Kličko vyzval Západ, aby se před ruskou agresí rozhodně nepoklonil. Namístě je podle něho zavedení extrémně přísných odvetných opatření, která Putina donutí k ústupu. „Reakce musí být tvrdá a neochvějná,“ líčí.

„Zahrnovat by měla nejen odříznutí Ruska od globálních finančních trhů, pozastavení procesu certifikace plynovodu Nord Stream 2 či uvalení sankcí proti nejvyšším představitelům Ruska, ale také balíček zvýšené vojenské pomoci a nejmodernější zbraně pro Ukrajinu,“ myslí si Kličko, podle něhož je opatření nutné zavést předtím, než Rusko zaútočí.

VIDEO: NATO se ohradilo proti údajné chystané invazi ruska na Ukrajinu:

13. dubna 2021

Metropole nachystala téměř pět tisíc krytů

„Nenecháme se stáhnout zpět do sovětského impéria, které jsme navždy odmítli. Ukrajina si zvolila evropskou cestu. Chceme být právoplatným členem evropské rodiny – historicky, geograficky i mentálně,“ uvedl Kličko, podle kterého se hlavní město již na možnou invazi připravuje.

Městská rada již označila svůj suterén jako jeden z téměř pěti tisíc protileteckých krytů, k nimž patří také stanice metra či podzemní garáže. Město podle listu The New York Times rovněž lidi instruuje, jak zalepit okna páskou, aby se sklo v případě zásahu nerozletělo do všech stran.

Zastupitelstvo obyvatelům také doporučilo nastudování pokynů pro případ bombardování či „mimořádné situace vojenského charakteru“. Obyvatelé mají zachovat klid, nenosit na ulici vojenskou uniformu a vyhýbat se oknům. Úkryt lidé najdou i ve sklepích restaurací, barů či kanceláří.

Vedení města kategorizuje protiletecké kryty podle úrovně jejich ochrany. Nejvyšší úroveň má odolat přímému úderu dělostřelectva nebo letecké bomby. Nejnižší kategorie naopak chrání „jen“ před šrapnely z výbuchů.