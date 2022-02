KOMENTÁŘ: Varovné rusko-čínské líbánky, z nepřítele přítelem proti nepřátelům

Jedním z nejvýznamnějších výsledků americké zahraničí politiky posledních let je prohloubení rusko-čínské spolupráce. Samozřejmě jde o výsledek nechtěný. Patří do zhruba stejné kategorie jako sblížení totalitního Sovětského svazu s americkou a britskou liberální demokracií vytvořené odporem k Adolfu Hitlerovi během druhé světové války. Anebo jako partnerství odvěkých nepřátel Německa a Francie podnícené strachem z Josifa Stalina o deset let později.

Rusko má z Číny objektivně podložené obavy. Obává se ekonomické závislosti a kolonizace. Nestojí o roli surovinového přívěsku technologicky vyspělejšího souseda.