Mučivé. Ukrajinští vědci v Antarktidě sledují válku tisíce kilometrů od domova

„Nedá se to popsat, můžete to prožít, jen když jste tisíce kilometrů od všeho a všech, které znáte a máte rádi. Když nemůžete nic ovlivnit,“ popsal pětadvacetiletý geofyzik Jan Bachmut, rodák z Charkova. Jeho roční mise na antarktické stanici se chýlí ke konci a on neví, co bude dál.

Jeho domovský Charkov čelí nepřetržité ruské palbě. Ukrajinská armáda má zatím město stále pod kontrolou, ruské bombardování ale poničilo budovy i infrastrukturu a vyžádalo si několik desítek raněných i mrtvých.

„Mé matce se podařilo s mou přítelkyní odjet do Polska, otec s babičkou uprchli na západní Ukrajinu. Profesoři v ústavu, kde jsem působil před nástupem na Antarktidu, se připojili k teritoriální obraně,“ popsal Bachmut.

„Prostě si uvědomíte, že se nemáte kam vrátit a jediné, co můžete dělat, je vrhnout se do nové reality. Váš život se rozdělí na před a po,“ uvedl pro list The Guardian s tím, že si nemohl dovolit paniku nebo projevit slabost. „Chápu, jak důležitá bude moje logistická a finanční podpora,“ líčí.

Ukrajinští vědci na Vernadského stanici v Antarktidě:

Bachmut je jedním ze sedmnácti obyvatel Vernadského výzkumné stanice, která dříve patřila Británii a pod Ukrajinu přešla v roce 1996.

Každý rok sem přijíždí skupina ukrajinských vědců a pomocných pracovníků, kteří zde provádějí výzkum zaměřený na změny klimatu. Jako geofyzik se Bachmut specializuje na měření magnetického pole Země.

Myslíme na vás, vzkázali vědci domů

Skupinka obyvatel stanice začátkem března natočila video, ve kterém promluvila ke krajanům na Ukrajině.

„Naše srdce jsou plná bolesti z toho, co se děje v naší vlasti. Bohužel se nyní nemůžeme připojit k vojákům, teritoriální obraně a dobrovolníkům, ale děláme vše, co je v našich silách, abychom naší zemi pomohli,“ vzkázali.

Bachmutovi a jeho kolegům nyní zbývají do konce turnusu na polární stanici tři týdny, poté místo uvolní nové skupině výzkumníků. Ta navzdory válce odjela do Chile, odkud se přesune na Antarktidu. Bachmut plánuje odletět do Polska a setkat se se svou rodinou. Co bude poté, netuší.

„Podle situace se připojím k obranným silám na Ukrajině, nebo zůstanu v Polsku a budu pokračovat ve vědecké práci,“ uvedl.

Než začala válka, sdílel Bachmut na sociální síti TikTok svůj každodenní život za polárním kruhem. Mezi 75 tisíci sledujícími měl podle svých slov i řadu Rusů. Když se jim ale snažil vysvětlit, že válku rozpoutala jejich vláda a na Charkov padají ruské bomby, nevěřili mu a začali ho urážet.

„Dřív jsem si myslel, že kremelská propaganda má své malé publikum. Teď vidím, že celá země je ignorantská, až na pár výjimek. Je to země, která žije v paralelní realitě, kde černá je bílá a bílá je černá,“ uzavírá.